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Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля - РИА Новости, 02.04.2022
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Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля
Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля - РИА Новости, 02.04.2022
Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля
Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что ФРГ решает вопрос о закупке систем противоракетной обороны (ПРО) в США или Израиле, чтобы обезопасить РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:33
2022-04-02T11:33
в мире
германия
welt
нато
космос - риа наука
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что ФРГ решает вопрос о закупке систем противоракетной обороны (ПРО) в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от возможной угрозы со стороны РФ."У израильтян и у американцев есть соответствующие системы. Какую из двух мы предпочитаем? Можем ли мы создать общую систему в НАТО? Теперь мы должны ответить на эти вопросы. Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы самим разрабатывать эти системы. Потому что ракетная угроза уже есть и известна", - заявил Цорн в интервью изданию Welt am Sonntag.По его словам, "Искандеры" из Калининграда "могут достичь почти всех целей в Западной Европе", и у Германии нет в настоящее время "оборонного щита" от этой угрозы.
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в мире, германия, welt, нато, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:33 02.04.2022
 
Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля

Генинспектор бундесвера Цорн: Германия решает вопрос о закупке систем ПРО у США и Израиля

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что ФРГ решает вопрос о закупке систем противоракетной обороны (ПРО) в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от возможной угрозы со стороны РФ.
"У израильтян и у американцев есть соответствующие системы. Какую из двух мы предпочитаем? Можем ли мы создать общую систему в НАТО? Теперь мы должны ответить на эти вопросы. Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы самим разрабатывать эти системы. Потому что ракетная угроза уже есть и известна", - заявил Цорн в интервью изданию Welt am Sonntag.
По его словам, "Искандеры" из Калининграда "могут достичь почти всех целей в Западной Европе", и у Германии нет в настоящее время "оборонного щита" от этой угрозы.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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