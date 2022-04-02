https://ria.ru/20220402/frg-1781434454.html
Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля
Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля - РИА Новости, 02.04.2022
Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля
Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что ФРГ решает вопрос о закупке систем противоракетной обороны (ПРО) в США или Израиле, чтобы обезопасить РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:33
2022-04-02T11:33
2022-04-02T11:33
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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что ФРГ решает вопрос о закупке систем противоракетной обороны (ПРО) в США или Израиле, чтобы обезопасить себя от возможной угрозы со стороны РФ."У израильтян и у американцев есть соответствующие системы. Какую из двух мы предпочитаем? Можем ли мы создать общую систему в НАТО? Теперь мы должны ответить на эти вопросы. Пока ясно только одно: у нас нет ни времени, ни денег, чтобы самим разрабатывать эти системы. Потому что ракетная угроза уже есть и известна", - заявил Цорн в интервью изданию Welt am Sonntag.По его словам, "Искандеры" из Калининграда "могут достичь почти всех целей в Западной Европе", и у Германии нет в настоящее время "оборонного щита" от этой угрозы.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781306792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, welt, нато, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Германия может закупить системы ПРО у США или Израиля
Генинспектор бундесвера Цорн: Германия решает вопрос о закупке систем ПРО у США и Израиля