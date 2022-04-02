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Испанские фермеры сокращают поголовье - РИА Новости, 02.04.2022
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Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры сокращают поголовье - РИА Новости, 02.04.2022
Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.
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Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.
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Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.
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20:59 02.04.2022 (обновлено: 21:02 02.04.2022)
 

Испанские фермеры сокращают поголовье

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Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.
 
 
 
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