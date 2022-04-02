Испанские фермеры сокращают поголовье

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Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.