https://ria.ru/20220402/fermery-1781486046.html
Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры сокращают поголовье - РИА Новости, 02.04.2022
Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.
2022-04-02T20:59
2022-04-02T20:59
2022-04-02T21:02
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Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.
2022-04-02T20:59
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PT0M56S
РИА Новости
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видео, экономика
Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.
2022-04-02T20:59
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PT0M56S
20:59 02.04.2022 (обновлено: 21:02 02.04.2022)
Испанские фермеры сокращают поголовье
Испанские фермеры готовы сокращать поголовье скота. Цены выросли на пшеницу, зерновые, комбикорма, топливо. При этом стоимость молока осталась прежней. Фермеры не могут покрыть из прибыли от молока расходы на корм и вынуждены ликвидировать часть животных для продажи мяса.