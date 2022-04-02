https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html

Более 700 животных сгорело из-за пожара на ферме в Хакасии

Более 700 животных сгорело из-за пожара на ферме в Хакасии - РИА Новости, 02.04.2022

Более 700 животных сгорело из-за пожара на ферме в Хакасии

Пожар произошел на частной животноводческой ферме в Хакасии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:10

2022-04-02T18:10

2022-04-02T19:10

происшествия

аскизский район

республика хакасия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765536008_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_91b53c20d829449ce291d9e9c0e2c1ac.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пожар произошел на частной животноводческой ферме в Хакасии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Погибло более 700 животных."В субботу в 17.30 в Аскизском районе Хакасии, в населенном пункте Катанов произошел пожар на территории частной животноводческой фермы. Люди не пострадали, сгорели более 700 животных", — рассказал собеседник агентства.Он также добавил, что огонь, охвативший три одноэтажных деревянных строения, удалось локализовать на площади 1900 квадратных метров.

https://ria.ru/20210515/rolik-1732466883.html

аскизский район

республика хакасия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, аскизский район, республика хакасия, россия