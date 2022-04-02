https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html
Более 700 животных сгорело из-за пожара на ферме в Хакасии
Более 700 животных сгорело из-за пожара на ферме в Хакасии - РИА Новости, 02.04.2022
Более 700 животных сгорело из-за пожара на ферме в Хакасии
Пожар произошел на частной животноводческой ферме в Хакасии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:10
2022-04-02T18:10
2022-04-02T19:10
происшествия
аскизский район
республика хакасия
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пожар произошел на частной животноводческой ферме в Хакасии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Погибло более 700 животных."В субботу в 17.30 в Аскизском районе Хакасии, в населенном пункте Катанов произошел пожар на территории частной животноводческой фермы. Люди не пострадали, сгорели более 700 животных", — рассказал собеседник агентства.Он также добавил, что огонь, охвативший три одноэтажных деревянных строения, удалось локализовать на площади 1900 квадратных метров.
https://ria.ru/20210515/rolik-1732466883.html
аскизский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аскизский район, республика хакасия, россия
18:10 02.04.2022 (обновлено: 19:10 02.04.2022)
Более 700 животных сгорело из-за пожара на ферме в Хакасии
Более 700 животных сгорело из-за пожара на частной ферме в Хакасии