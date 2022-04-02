https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент

Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент - РИА Новости, 02.04.2022

Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент

С 1 апреля начал работу новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны. Этот способ обеспечивает защиту валютных поступлений, имеет... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:00

2022-04-02T08:11

авторы

экономика

украина

россия

европа

газпром

газпром экспорт

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147537/35/1475373563_0:171:2870:1785_1920x0_80_0_0_69c4187ec733d0d5096834850b15d2d7.jpg

С 1 апреля начал работу новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны. Этот способ обеспечивает защиту валютных поступлений, имеет несколько других преимуществ, но при этом первичный платеж покупатели все равно будут производить в евро, после чего российский банк осуществляет обменную операцию и далее рассчитывается с продавцом газа в рублях. То есть механизм сделан очень комфортным для покупателей. Но реакция импортеров пока неоднозначная, даже эти небольшие предложенные изменения встретили противодействие. В любом случае первые расчеты будут осуществляться во второй половине апреля, и к тому времени станет понятно, готовы ли импортеры перейти на новую схему.К слову сказать, почему-то некоторые российские наблюдатели ожидали, что уже 1 апреля в случае отказа от изменившейся формы оплаты "вентиль" будет перекрыт. Но этого никак не могло произойти, ведь к началу месяца только сформированы предложения, и в любом случае у контрагентов должно быть время для решения организационных вопросов, даже если исходить из того, что они спокойно примут новые условия.Не исключено, что страны с ярко выраженной антироссийской позицией попытаются отказаться от такой схемы. Это повлечет прекращение поставок для данного импортера. А так как ЕС старается создать единую систему энергобезопасности, появляются риски, которые могут привести и к временному прекращению поставок для всех участников.Что же может происходить в случае временного прекращения поставок для всего Евросоюза? Считается, что первый кандидат на отключение — это промышленность, которая забирает, к примеру в случае Германии, около трети общего потребления газа. Но остановка производства — это очень резкий ход с понятными экономическими последствиями вплоть до новой рецессии. Однако есть еще одна возможность для временного сокращения потребления газа — это пауза в закачке в подземные хранилища (ПХГ). Кстати, и сейчас в европейских остался приличный объем: примерно 29 миллиардов кубометров.Нужно сказать, что Европа вступает в период новых расчетов по газу, наверное, в самый удачный для себя момент. Ровно в середине апреля традиционно заканчивается отопительный сезон. Строго говоря, на фоне теплой погоды в последней декаде марта запасы в европейских хранилищах даже досрочно подросли, но сейчас в регион пришел холодный фронт. Это, вероятно, заставит вернуться к использованию газа из хранилищ примерно до традиционного времени окончания сезона отбора. Обычно закачка газа в ПХГ начинается сразу же после отбора, то есть отопительного периода. Но в теории его можно и отложить.Сейчас Россия поставляет в ЕС несколько меньше обычного: примерно 360 миллионов кубометров в сутки — и где-то столько же поступает ежесуточно в хранилища в разгар сезона закачки. Можно посчитать и по-другому. В этом году Евросоюз должен закачать в районе 70-75 миллиардов кубометров, период закачки продолжается ровно полгода: с середины апреля по середину октября, то есть 70 миллиардов приблизительно и соответствуют половине годовых поставок России. Это все, конечно, прикидочные оценки, но для данных обстоятельств вполне подходящие.Иными словами, в летний период (точнее, в полугодовой сезон закачки) весь российский экспорт газа можно отнести на закачку в ПХГ, а, соответственно, прочими поставками пользоваться в текущем режиме. Разумеется, речь не о конкретных молекулах — о суммарном балансе. А значит, Европа в рамках споров по механизму оплаты вполне себе может рискнуть, на некоторое время отказавшись от поставок, даже не снижая загрузку промышленности. Или в пропорции: немного снизить работу предприятий, немного — объем закачки.Безусловно, главное, что дальше. Понятно: не закачивать газ вообще — это катастрофа. Стало быть, нужно это сделать позже и в оперативном режиме. Скажем, если останется три месяца вместо шести, то и темпы должны быть в два раза выше. Если говорить о предельной мощности ПХГ на закачку по скорости, то она действительно в два-три раза выше, чем обычно используемая. То есть отгружать в ПХГ можно больше миллиарда кубометров в день, хотя "в базе" закачивают 400 миллионов. Примерно так, кстати, много лет назад поступала Украина (когда еще приобретала газ у "Газпрома"): торговались до последнего, а потом оперативно закачивался нужный объем. Но ей было проще: мощная труба поступала непосредственно на ее территорию. Европе же для такого подхода должен быть увеличен и суточный объем транзита.Следовательно, вместо 400 миллионов ежесуточного экспорта нужно будет найти транзитные мощности на 800! Это эквивалент 300 миллиардов кубометров годового экспорта. Сейчас достичь такого уровня можно только в теории с помощью украинского направления, хотя непонятно, сколько там осталось реальных транзитных мощностей.Но это самый критичный вариант, если импорт прекратится на три месяца. Относительно безболезненно Европа может остановить импорт, скажем на месяц. И за это время с ней ничего не случится. Правда, потом нужно будет компенсировать закачку в хранилища. Для чего, кстати, возможно, придется запустить "Северный поток — 2", ведь наращивать объем экспорта через Украину свыше обязательных контрактных объемов "Газпром" не захочет.Мы рассмотрели основные вероятные варианты негативного развития событий, но не исключено, что все эти риски и не реализуются. Повторимся, предложенный механизм, в общем-то, очень комфортен для импортеров и требует от них минимальных шагов навстречу. Но такой подход привел и к тому, что "газорубль" получается в некоторой степени условный. Ценообразование и даже оплата, несмотря ни на что, по-прежнему происходят в евро.Эта проблема не нова и подробно обсуждалась ранее в контексте возможного "нефтерубля". До тех пор, пока само ценообразование остается в валюте, продажи за рубли при любых схемах будут отчасти формальностью. Но на газовом рынке ЕС у России большее влияние, чем на глобальном нефтяном. И сейчас появляется неплохой шанс создать именно систему ценообразования на газ за рубли. Ведь основное уже сделано. Напомним, что у "Газпрома" есть своя электронная торговая платформа (ЭТП), где он ранее реализовал часть газа в Европу, в большинстве случаев с расчетами в евро. Однажды, еще в марте 2019 года, "Газпром экспорт" уже проводил пробную продажу газа с поставкой в Германию за рубли по цене, в них же установленной. Но с тех пор этот механизм не использовался. А последние полгода продажи на ЭТП прекратились в рамках тактики по их уменьшению в ЕС, иначе не получилось бы сократить поставки. Ведь продажи по ЭТП идут в дополнение к поставкам по долгосрочным контрактам.Однако в этом году у компании истекают долгосрочные контракты на 15 миллиардов кубометров в год. В первую очередь это договор с Польшей на десять миллиардов, который точно не будет перезаключен. Да, Варшава планирует использовать другой газ, но в рамках перераспределения добычи с европейского рынка, поэтому ее отказ от российского газа не повлияет на суммарный его спрос. Так или иначе, какие-то объемы могут быть выставлены на ЭТП с ценой в рублях. Только тогда начнет создаваться уже независимое рублевое ценообразование на газ. И платить придется непосредственно в рублях.Тем более что сейчас у "Газпрома" есть все возможности для импровизации. Ведь цены на газ в Европе уже очень высоки, даже началось разрушение спроса со стороны промышленности. Если же "Газпром" будет предлагать газ на своей торговой площадке в рублях со скидкой, то компания сможет одновременно и сохранить спрос на свой товар, и, вероятно, найдет готовых поступиться европейскими принципами, но купить энергоноситель дешевле остальных.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781267364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/gaz-1781330207.html

https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html

https://ria.ru/20220401/gaz-1781272487.html

https://ria.ru/20220401/gaz-1781254953.html

https://ria.ru/20220401/neft-1781207336.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александр Собко https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

Александр Собко https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Собко https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg

авторы, экономика, украина, россия, европа, газпром, газпром экспорт, евросоюз, северный поток — 2, санкции в отношении россии, цены на нефть