https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html
Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент - РИА Новости, 02.04.2022
Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
С 1 апреля начал работу новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны. Этот способ обеспечивает защиту валютных поступлений, имеет... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T08:00
2022-04-02T08:00
2022-04-02T08:11
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экономика
украина
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газпром
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С 1 апреля начал работу новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны. Этот способ обеспечивает защиту валютных поступлений, имеет несколько других преимуществ, но при этом первичный платеж покупатели все равно будут производить в евро, после чего российский банк осуществляет обменную операцию и далее рассчитывается с продавцом газа в рублях. То есть механизм сделан очень комфортным для покупателей. Но реакция импортеров пока неоднозначная, даже эти небольшие предложенные изменения встретили противодействие. В любом случае первые расчеты будут осуществляться во второй половине апреля, и к тому времени станет понятно, готовы ли импортеры перейти на новую схему.К слову сказать, почему-то некоторые российские наблюдатели ожидали, что уже 1 апреля в случае отказа от изменившейся формы оплаты "вентиль" будет перекрыт. Но этого никак не могло произойти, ведь к началу месяца только сформированы предложения, и в любом случае у контрагентов должно быть время для решения организационных вопросов, даже если исходить из того, что они спокойно примут новые условия.Не исключено, что страны с ярко выраженной антироссийской позицией попытаются отказаться от такой схемы. Это повлечет прекращение поставок для данного импортера. А так как ЕС старается создать единую систему энергобезопасности, появляются риски, которые могут привести и к временному прекращению поставок для всех участников.Что же может происходить в случае временного прекращения поставок для всего Евросоюза? Считается, что первый кандидат на отключение — это промышленность, которая забирает, к примеру в случае Германии, около трети общего потребления газа. Но остановка производства — это очень резкий ход с понятными экономическими последствиями вплоть до новой рецессии. Однако есть еще одна возможность для временного сокращения потребления газа — это пауза в закачке в подземные хранилища (ПХГ). Кстати, и сейчас в европейских остался приличный объем: примерно 29 миллиардов кубометров.Нужно сказать, что Европа вступает в период новых расчетов по газу, наверное, в самый удачный для себя момент. Ровно в середине апреля традиционно заканчивается отопительный сезон. Строго говоря, на фоне теплой погоды в последней декаде марта запасы в европейских хранилищах даже досрочно подросли, но сейчас в регион пришел холодный фронт. Это, вероятно, заставит вернуться к использованию газа из хранилищ примерно до традиционного времени окончания сезона отбора. Обычно закачка газа в ПХГ начинается сразу же после отбора, то есть отопительного периода. Но в теории его можно и отложить.Сейчас Россия поставляет в ЕС несколько меньше обычного: примерно 360 миллионов кубометров в сутки — и где-то столько же поступает ежесуточно в хранилища в разгар сезона закачки. Можно посчитать и по-другому. В этом году Евросоюз должен закачать в районе 70-75 миллиардов кубометров, период закачки продолжается ровно полгода: с середины апреля по середину октября, то есть 70 миллиардов приблизительно и соответствуют половине годовых поставок России. Это все, конечно, прикидочные оценки, но для данных обстоятельств вполне подходящие.Иными словами, в летний период (точнее, в полугодовой сезон закачки) весь российский экспорт газа можно отнести на закачку в ПХГ, а, соответственно, прочими поставками пользоваться в текущем режиме. Разумеется, речь не о конкретных молекулах — о суммарном балансе. А значит, Европа в рамках споров по механизму оплаты вполне себе может рискнуть, на некоторое время отказавшись от поставок, даже не снижая загрузку промышленности. Или в пропорции: немного снизить работу предприятий, немного — объем закачки.Безусловно, главное, что дальше. Понятно: не закачивать газ вообще — это катастрофа. Стало быть, нужно это сделать позже и в оперативном режиме. Скажем, если останется три месяца вместо шести, то и темпы должны быть в два раза выше. Если говорить о предельной мощности ПХГ на закачку по скорости, то она действительно в два-три раза выше, чем обычно используемая. То есть отгружать в ПХГ можно больше миллиарда кубометров в день, хотя "в базе" закачивают 400 миллионов. Примерно так, кстати, много лет назад поступала Украина (когда еще приобретала газ у "Газпрома"): торговались до последнего, а потом оперативно закачивался нужный объем. Но ей было проще: мощная труба поступала непосредственно на ее территорию. Европе же для такого подхода должен быть увеличен и суточный объем транзита.Следовательно, вместо 400 миллионов ежесуточного экспорта нужно будет найти транзитные мощности на 800! Это эквивалент 300 миллиардов кубометров годового экспорта. Сейчас достичь такого уровня можно только в теории с помощью украинского направления, хотя непонятно, сколько там осталось реальных транзитных мощностей.Но это самый критичный вариант, если импорт прекратится на три месяца. Относительно безболезненно Европа может остановить импорт, скажем на месяц. И за это время с ней ничего не случится. Правда, потом нужно будет компенсировать закачку в хранилища. Для чего, кстати, возможно, придется запустить "Северный поток — 2", ведь наращивать объем экспорта через Украину свыше обязательных контрактных объемов "Газпром" не захочет.Мы рассмотрели основные вероятные варианты негативного развития событий, но не исключено, что все эти риски и не реализуются. Повторимся, предложенный механизм, в общем-то, очень комфортен для импортеров и требует от них минимальных шагов навстречу. Но такой подход привел и к тому, что "газорубль" получается в некоторой степени условный. Ценообразование и даже оплата, несмотря ни на что, по-прежнему происходят в евро.Эта проблема не нова и подробно обсуждалась ранее в контексте возможного "нефтерубля". До тех пор, пока само ценообразование остается в валюте, продажи за рубли при любых схемах будут отчасти формальностью. Но на газовом рынке ЕС у России большее влияние, чем на глобальном нефтяном. И сейчас появляется неплохой шанс создать именно систему ценообразования на газ за рубли. Ведь основное уже сделано. Напомним, что у "Газпрома" есть своя электронная торговая платформа (ЭТП), где он ранее реализовал часть газа в Европу, в большинстве случаев с расчетами в евро. Однажды, еще в марте 2019 года, "Газпром экспорт" уже проводил пробную продажу газа с поставкой в Германию за рубли по цене, в них же установленной. Но с тех пор этот механизм не использовался. А последние полгода продажи на ЭТП прекратились в рамках тактики по их уменьшению в ЕС, иначе не получилось бы сократить поставки. Ведь продажи по ЭТП идут в дополнение к поставкам по долгосрочным контрактам.Однако в этом году у компании истекают долгосрочные контракты на 15 миллиардов кубометров в год. В первую очередь это договор с Польшей на десять миллиардов, который точно не будет перезаключен. Да, Варшава планирует использовать другой газ, но в рамках перераспределения добычи с европейского рынка, поэтому ее отказ от российского газа не повлияет на суммарный его спрос. Так или иначе, какие-то объемы могут быть выставлены на ЭТП с ценой в рублях. Только тогда начнет создаваться уже независимое рублевое ценообразование на газ. И платить придется непосредственно в рублях.Тем более что сейчас у "Газпрома" есть все возможности для импровизации. Ведь цены на газ в Европе уже очень высоки, даже началось разрушение спроса со стороны промышленности. Если же "Газпром" будет предлагать газ на своей торговой площадке в рублях со скидкой, то компания сможет одновременно и сохранить спрос на свой товар, и, вероятно, найдет готовых поступиться европейскими принципами, но купить энергоноситель дешевле остальных.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781267364.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220401/gaz-1781330207.html
https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html
https://ria.ru/20220401/gaz-1781272487.html
https://ria.ru/20220401/gaz-1781254953.html
https://ria.ru/20220401/neft-1781207336.html
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Александр Собко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/84/1550028437_132:0:1012:880_100x100_80_0_0_9cc9280e56b020c0910e27d1d5905d8b.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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авторы, экономика, украина, россия, европа, газпром, газпром экспорт, евросоюз, северный поток — 2, санкции в отношении россии, цены на нефть
С 1 апреля начал работу новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны. Этот способ обеспечивает защиту валютных поступлений, имеет несколько других преимуществ, но при этом первичный платеж покупатели все равно будут производить в евро, после чего российский банк осуществляет обменную операцию и далее рассчитывается с продавцом газа в рублях. То есть механизм сделан очень комфортным для покупателей. Но реакция импортеров пока неоднозначная, даже эти небольшие предложенные изменения встретили противодействие. В любом случае первые расчеты будут осуществляться во второй половине апреля, и к тому времени станет понятно, готовы ли импортеры перейти на новую схему.
К слову сказать, почему-то некоторые российские наблюдатели ожидали, что уже 1 апреля в случае отказа от изменившейся формы оплаты "вентиль" будет перекрыт. Но этого никак не могло произойти, ведь к началу месяца только сформированы предложения, и в любом случае у контрагентов должно быть время для решения организационных вопросов, даже если исходить из того, что они спокойно примут новые условия.
Не исключено, что страны с ярко выраженной антироссийской позицией попытаются отказаться от такой схемы. Это повлечет прекращение поставок для данного импортера. А так как ЕС старается создать единую систему энергобезопасности, появляются риски, которые могут привести и к временному прекращению поставок для всех участников.
Что же может происходить в случае временного прекращения поставок для всего Евросоюза? Считается, что первый кандидат на отключение — это промышленность, которая забирает, к примеру в случае Германии, около трети общего потребления газа. Но остановка производства — это очень резкий ход с понятными экономическими последствиями вплоть до новой рецессии. Однако есть еще одна возможность для временного сокращения потребления газа — это пауза в закачке в подземные хранилища (ПХГ). Кстати, и сейчас в европейских остался приличный объем: примерно 29 миллиардов кубометров.
Нужно сказать, что Европа вступает в период новых расчетов по газу, наверное, в самый удачный для себя момент. Ровно в середине апреля традиционно заканчивается отопительный сезон. Строго говоря, на фоне теплой погоды в последней декаде марта запасы в европейских хранилищах даже досрочно подросли, но сейчас в регион пришел холодный фронт. Это, вероятно, заставит вернуться к использованию газа из хранилищ примерно до традиционного времени окончания сезона отбора. Обычно закачка газа в ПХГ начинается сразу же после отбора, то есть отопительного периода. Но в теории его можно и отложить.
Сейчас Россия поставляет в ЕС несколько меньше обычного: примерно 360 миллионов кубометров в сутки — и где-то столько же поступает ежесуточно в хранилища в разгар сезона закачки. Можно посчитать и по-другому. В этом году Евросоюз должен закачать в районе 70-75 миллиардов кубометров, период закачки продолжается ровно полгода: с середины апреля по середину октября, то есть 70 миллиардов приблизительно и соответствуют половине годовых поставок России. Это все, конечно, прикидочные оценки, но для данных обстоятельств вполне подходящие.
Иными словами, в летний период (точнее, в полугодовой сезон закачки) весь российский экспорт газа можно отнести на закачку в ПХГ, а, соответственно, прочими поставками пользоваться в текущем режиме. Разумеется, речь не о конкретных молекулах — о суммарном балансе. А значит, Европа в рамках споров по механизму оплаты вполне себе может рискнуть, на некоторое время отказавшись от поставок, даже не снижая загрузку промышленности. Или в пропорции: немного снизить работу предприятий, немного — объем закачки.
Безусловно, главное, что дальше. Понятно: не закачивать газ вообще — это катастрофа. Стало быть, нужно это сделать позже и в оперативном режиме. Скажем, если останется три месяца вместо шести, то и темпы должны быть в два раза выше. Если говорить о предельной мощности ПХГ на закачку по скорости, то она действительно в два-три раза выше, чем обычно используемая. То есть отгружать в ПХГ можно больше миллиарда кубометров в день, хотя "в базе" закачивают 400 миллионов. Примерно так, кстати, много лет назад поступала Украина (когда еще приобретала газ у "Газпрома"): торговались до последнего, а потом оперативно закачивался нужный объем. Но ей было проще: мощная труба поступала непосредственно на ее территорию. Европе же для такого подхода должен быть увеличен и суточный объем транзита.
Следовательно, вместо 400 миллионов ежесуточного экспорта нужно будет найти транзитные мощности на 800! Это эквивалент 300 миллиардов кубометров годового экспорта. Сейчас достичь такого уровня можно только в теории с помощью украинского направления, хотя непонятно, сколько там осталось реальных транзитных мощностей.
Но это самый критичный вариант, если импорт прекратится на три месяца. Относительно безболезненно Европа может остановить импорт, скажем на месяц. И за это время с ней ничего не случится. Правда, потом нужно будет компенсировать закачку в хранилища. Для чего, кстати, возможно, придется запустить "Северный поток — 2", ведь наращивать объем экспорта через Украину свыше обязательных контрактных объемов "Газпром" не захочет.
Мы рассмотрели основные вероятные варианты негативного развития событий, но не исключено, что все эти риски и не реализуются. Повторимся, предложенный механизм, в общем-то, очень комфортен для импортеров и требует от них минимальных шагов навстречу. Но такой подход привел и к тому, что "газорубль" получается в некоторой степени условный. Ценообразование и даже оплата, несмотря ни на что, по-прежнему происходят в евро.
Эта проблема не нова и подробно обсуждалась ранее в контексте возможного "нефтерубля". До тех пор, пока само ценообразование остается в валюте, продажи за рубли при любых схемах будут отчасти формальностью. Но на газовом рынке ЕС у России большее влияние, чем на глобальном нефтяном. И сейчас появляется неплохой шанс создать именно систему ценообразования на газ за рубли. Ведь основное уже сделано. Напомним, что у "Газпрома" есть своя электронная торговая платформа (ЭТП), где он ранее реализовал часть газа в Европу, в большинстве случаев с расчетами в евро. Однажды, еще в марте 2019 года, "Газпром экспорт" уже проводил пробную продажу газа с поставкой в Германию за рубли по цене, в них же установленной. Но с тех пор этот механизм не использовался. А последние полгода продажи на ЭТП прекратились в рамках тактики по их уменьшению в ЕС, иначе не получилось бы сократить поставки. Ведь продажи по ЭТП идут в дополнение к поставкам по долгосрочным контрактам.
Однако в этом году у компании истекают долгосрочные контракты на 15 миллиардов кубометров в год. В первую очередь это договор с Польшей на десять миллиардов, который точно не будет перезаключен. Да, Варшава планирует использовать другой газ, но в рамках перераспределения добычи с европейского рынка, поэтому ее отказ от российского газа не повлияет на суммарный его спрос. Так или иначе, какие-то объемы могут быть выставлены на ЭТП с ценой в рублях. Только тогда начнет создаваться уже независимое рублевое ценообразование на газ. И платить придется непосредственно в рублях.
Тем более что сейчас у "Газпрома" есть все возможности для импровизации. Ведь цены на газ в Европе уже очень высоки, даже началось разрушение спроса со стороны промышленности. Если же "Газпром" будет предлагать газ на своей торговой площадке в рублях со скидкой, то компания сможет одновременно и сохранить спрос на свой товар, и, вероятно, найдет готовых поступиться европейскими принципами, но купить энергоноситель дешевле остальных.