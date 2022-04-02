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Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом - РИА Новости, 02.04.2022
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Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом
Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом - РИА Новости, 02.04.2022
Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом
Евро, как и европейская экономика, гораздо сильнее, чем доллар, страдает из-за энергетического кризиса в мире и усугубивших его событий на Украине, рассказал... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T04:20
2022-04-02T04:20
экономика
россия
евросоюз
украина
андрей маслов
доллар
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Евро, как и европейская экономика, гораздо сильнее, чем доллар, страдает из-за энергетического кризиса в мире и усугубивших его событий на Украине, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Он также напомнил о стремлении европейских стран найти альтернативу российским энергоресурсам, что неизбежно приведет к росту и без того высоких цен на сырье, а также к росту логистических издержек.Кроме того, эксперт подчеркнул, что Россия и Украина — важные поставщики сельскохозяйственной продукции в европейские страны. Проблемы с поставками здесь приведут к росту цен на многие продукты в товарной корзине Евросоюза, ускорению инфляции и замедлению экономики, что снизит привлекательность европейской валюты, отметил Маслов."Для эффективного замещения российских энергоресурсов потребуется наладить масштабные поставки морем, построить дополнительные заводы по разжижению газа и терминалы для хранения, что невозможно сделать на горизонте в двух-трех лет. Дорогие нефть и газ в первую очередь повышают логистические издержки, о чем уже предупреждают некоторые страны Европы. Также из нефтепродуктов делают упаковку и пластмассы, которые используются для различного рода товаров и услуг. Все это может привести к заметному повышению цен и ускорению инфляции", — подчеркнул он.
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экономика, россия, евросоюз, украина, андрей маслов, доллар
04:20 02.04.2022
 
Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом

Эксперт: евро сильнее чем доллар страдает от энергетического кризиса в мире

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак евро
Знак евро - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Евро, как и европейская экономика, гораздо сильнее, чем доллар, страдает из-за энергетического кризиса в мире и усугубивших его событий на Украине, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
Он также напомнил о стремлении европейских стран найти альтернативу российским энергоресурсам, что неизбежно приведет к росту и без того высоких цен на сырье, а также к росту логистических издержек.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что Россия и Украина — важные поставщики сельскохозяйственной продукции в европейские страны. Проблемы с поставками здесь приведут к росту цен на многие продукты в товарной корзине Евросоюза, ускорению инфляции и замедлению экономики, что снизит привлекательность европейской валюты, отметил Маслов.
"Для эффективного замещения российских энергоресурсов потребуется наладить масштабные поставки морем, построить дополнительные заводы по разжижению газа и терминалы для хранения, что невозможно сделать на горизонте в двух-трех лет. Дорогие нефть и газ в первую очередь повышают логистические издержки, о чем уже предупреждают некоторые страны Европы. Также из нефтепродуктов делают упаковку и пластмассы, которые используются для различного рода товаров и услуг. Все это может привести к заметному повышению цен и ускорению инфляции", — подчеркнул он.
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