https://ria.ru/20220402/evro-1781404085.html

Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом

Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом - РИА Новости, 02.04.2022

Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом

Евро, как и европейская экономика, гораздо сильнее, чем доллар, страдает из-за энергетического кризиса в мире и усугубивших его событий на Украине, рассказал... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T04:20

2022-04-02T04:20

2022-04-02T04:20

экономика

россия

евросоюз

украина

андрей маслов

доллар

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Евро, как и европейская экономика, гораздо сильнее, чем доллар, страдает из-за энергетического кризиса в мире и усугубивших его событий на Украине, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.Он также напомнил о стремлении европейских стран найти альтернативу российским энергоресурсам, что неизбежно приведет к росту и без того высоких цен на сырье, а также к росту логистических издержек.Кроме того, эксперт подчеркнул, что Россия и Украина — важные поставщики сельскохозяйственной продукции в европейские страны. Проблемы с поставками здесь приведут к росту цен на многие продукты в товарной корзине Евросоюза, ускорению инфляции и замедлению экономики, что снизит привлекательность европейской валюты, отметил Маслов."Для эффективного замещения российских энергоресурсов потребуется наладить масштабные поставки морем, построить дополнительные заводы по разжижению газа и терминалы для хранения, что невозможно сделать на горизонте в двух-трех лет. Дорогие нефть и газ в первую очередь повышают логистические издержки, о чем уже предупреждают некоторые страны Европы. Также из нефтепродуктов делают упаковку и пластмассы, которые используются для различного рода товаров и услуг. Все это может привести к заметному повышению цен и ускорению инфляции", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781152080.html

россия

украина

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, евросоюз, украина, андрей маслов, доллар