https://ria.ru/20220402/evakuatsiya-1781492073.html

Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье - РИА Новости, 02.04.2022

Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Вооруженные силы России открывали 2 апреля дополнительный коридор для эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, заявил начальник... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T22:23

2022-04-02T22:23

2022-04-02T22:23

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России открывали 2 апреля дополнительный коридор для эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Путину 31 марта, 1 и 2 апреля 2022 года Вооруженные силы России открывали дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", - сказал Мизинцев на брифинге.Он отметил, что в проведении гуманитарных операций предусматривалось непосредственное участие Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста, их заранее уведомили о предстоящих мероприятиях.Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.Международный Комитет Красного Креста, по его словам, 1 и 2 апреля выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, но не предпринял практических действий по организации гуманитарного конвоя и формированию автобусных колонн.Россия открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному в сторону западных границ Украины, Киев заявил дополнительные семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С 10:00 (мск) 2 апреля 2022 года российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного - в сторону Российской Федерации", - сказал генерал на брифинге.Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ, а также подразделения ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.Он также напомнил, что Россия не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие как от иностранных государств, так и от международных организаций.Украинские националисты "режим тишины" в полном объеме не соблюдали, вели интенсивный огонь по предполагаемому гуманитарному коридору из Мариуполя, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Единственным оправданием (для опоздания в Мариуполь – ред.) для сотрудников МККК является то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. При этом оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода "режим тишины" в полном объеме не соблюдали", - сказал он.По словам Мизинцева, националисты, наоборот, вели интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.Россия, несмотря на все препятствия, создаваемые Киевом, эвакуировала за сутки с Украины и Донбасса более 14 тысяч человек, сообщил в субботу журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них - 891 ребенок", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 557 565 человек, из которых 111 870 - дети. Госграницу России пересекли 69 367 автомашин, из них за сутки - 3 300.Начальник НЦУО уточнил, что из Мариуполя в восточном направлении, также без участия украинской стороны, "от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки - 2 464".Генерал рассказал, что за прошедшие сутки поступило еще 1 124 обращения от жителей Украины с просьбой об эвакуации, а всего в базе данных их уже 2 734 699 из 2 123 населенных пунктов Украины.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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