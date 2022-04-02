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Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/evakuatsiya-1781492073.html
Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье
Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье - РИА Новости, 02.04.2022
Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье
Вооруженные силы России открывали 2 апреля дополнительный коридор для эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, заявил начальник... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:23
2022-04-02T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
оон
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы рф
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России открывали 2 апреля дополнительный коридор для эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Путину 31 марта, 1 и 2 апреля 2022 года Вооруженные силы России открывали дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", - сказал Мизинцев на брифинге.Он отметил, что в проведении гуманитарных операций предусматривалось непосредственное участие Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста, их заранее уведомили о предстоящих мероприятиях.Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.Международный Комитет Красного Креста, по его словам, 1 и 2 апреля выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, но не предпринял практических действий по организации гуманитарного конвоя и формированию автобусных колонн.Россия открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному в сторону западных границ Украины, Киев заявил дополнительные семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С 10:00 (мск) 2 апреля 2022 года российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного - в сторону Российской Федерации", - сказал генерал на брифинге.Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ, а также подразделения ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.Он также напомнил, что Россия не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие как от иностранных государств, так и от международных организаций.Украинские националисты "режим тишины" в полном объеме не соблюдали, вели интенсивный огонь по предполагаемому гуманитарному коридору из Мариуполя, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Единственным оправданием (для опоздания в Мариуполь – ред.) для сотрудников МККК является то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. При этом оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода "режим тишины" в полном объеме не соблюдали", - сказал он.По словам Мизинцева, националисты, наоборот, вели интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.Россия, несмотря на все препятствия, создаваемые Киевом, эвакуировала за сутки с Украины и Донбасса более 14 тысяч человек, сообщил в субботу журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них - 891 ребенок", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 557 565 человек, из которых 111 870 - дети. Госграницу России пересекли 69 367 автомашин, из них за сутки - 3 300.Начальник НЦУО уточнил, что из Мариуполя в восточном направлении, также без участия украинской стороны, "от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки - 2 464".Генерал рассказал, что за прошедшие сутки поступило еще 1 124 обращения от жителей Украины с просьбой об эвакуации, а всего в базе данных их уже 2 734 699 из 2 123 населенных пунктов Украины.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, оон, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы рф, международный комитет красного креста (мккк), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, запорожье, мариуполь
22:23 02.04.2022
 
Россия открывала еще один коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Россия открывала дополнительный коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье 2 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане на улице в Мариуполе
Горожане на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане на улице в Мариуполе
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России открывали 2 апреля дополнительный коридор для эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Путину 31 марта, 1 и 2 апреля 2022 года Вооруженные силы России открывали дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", - сказал Мизинцев на брифинге.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

Женщины сортируют принятую у населения гуманитарную помощь для беженцев с юго-востока Украины в центре общественных объединений Советского района Новосибирска
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

Отсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на одной из улиц в Новосибирске
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

Дети в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

Пожилые люди в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

Жители Мариуполя получают гуманитарную помощ
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Он отметил, что в проведении гуманитарных операций предусматривалось непосредственное участие Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста, их заранее уведомили о предстоящих мероприятиях.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ.
Международный Комитет Красного Креста, по его словам, 1 и 2 апреля выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, но не предпринял практических действий по организации гуманитарного конвоя и формированию автобусных колонн.
Россия открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному в сторону западных границ Украины, Киев заявил дополнительные семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного в РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
"С 10:00 (мск) 2 апреля 2022 года российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного - в сторону Российской Федерации", - сказал генерал на брифинге.
Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ, а также подразделения ДНР и ЛНР неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.
Он также напомнил, что Россия не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие как от иностранных государств, так и от международных организаций.
Украинские националисты "режим тишины" в полном объеме не соблюдали, вели интенсивный огонь по предполагаемому гуманитарному коридору из Мариуполя, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Единственным оправданием (для опоздания в Мариуполь – ред.) для сотрудников МККК является то, что украинская сторона не выполнила своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. При этом оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода "режим тишины" в полном объеме не соблюдали", - сказал он.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:00
Россия отвечает за Украину
По словам Мизинцева, националисты, наоборот, вели интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.
Россия, несмотря на все препятствия, создаваемые Киевом, эвакуировала за сутки с Украины и Донбасса более 14 тысяч человек, сообщил в субботу журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них - 891 ребенок", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 557 565 человек, из которых 111 870 - дети. Госграницу России пересекли 69 367 автомашин, из них за сутки - 3 300.
Начальник НЦУО уточнил, что из Мариуполя в восточном направлении, также без участия украинской стороны, "от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки - 2 464".
Генерал рассказал, что за прошедшие сутки поступило еще 1 124 обращения от жителей Украины с просьбой об эвакуации, а всего в базе данных их уже 2 734 699 из 2 123 населенных пунктов Украины.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевРоссияООННациональный центр управления обороной РФВооруженные силы РФМеждународный комитет Красного Креста (МККК)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЗапорожьеМариуполь
 
 
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