https://ria.ru/20220402/es-1781428625.html

Медведев вспомнил о Черномырдине, говоря о желании Киева вступить в ЕС

Медведев вспомнил о Черномырдине, говоря о желании Киева вступить в ЕС - РИА Новости, 02.04.2022

Медведев вспомнил о Черномырдине, говоря о желании Киева вступить в ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в Евросоюз словами, приписываемыми бывшему... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:37

2022-04-02T10:37

2022-04-02T11:38

турция

признание днр и лнр в россии

в мире

украина

евросоюз

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в Евросоюз словами, приписываемыми бывшему премьер-министру Виктору Черномырдину."Одна историческая байка из недавнего прошлого. Слова, которые приписывают В. С. Черномырдину. В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: "Когда Украина вступит в ЕС?" Он очень быстро ответил: "Сразу после Турции". — "А Турция когда?" — уточнили у него. "Турция? Никогда…" — написал Медведев в телеграм-канале.Он напомнил, что сначала Украина очень хотела вступить в ЕС, затем умоляла принять ее в НАТО, а теперь снова хочет в ЕС."Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена", — заметил на это Медведев.Но, по его словам, тут есть "одна закавыка": опыт таких стран, как Черногория и Северная Македония, свидетельствует, что в Евросоюз можно вступить только через НАТО, а Вашингтон командует Брюсселем.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а в феврале 2019-го закрепила в Конституции курс на вступление в ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивала на полноценном членстве. США и их партнеры не исключали вступления Киева в альянс, игнорируя российские требования по гарантиям безопасности в Европе.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220326/medvedev-1780208448.html

https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

турция, признание днр и лнр в россии, в мире, украина, евросоюз