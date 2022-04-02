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В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" - РИА Новости, 02.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220402/ermolova-1781367849.html
В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че"
В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" - РИА Новости, 02.04.2022
В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че"
В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" по пьесе Александра Цыпкина, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:44
2022-04-02T10:44
культура
новости культуры
театр
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
александр цыпкин
талгат баталов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" по пьесе Александра Цыпкина, сообщает пресс-служба. События в постановке разворачиваются в 2037 году. В Московском Нравственном суде проходит слушание по делу об оскорблении 28 социальных групп в спектакле, поставленном еще в 2022-м. Скандальная постановка быстро исчезла из репертуара, но спустя 15 лет кто-то выложил ее запись в Сеть."Как-то на карантине мы перечисляли с друзьями основные тренды и поняли, что чаще всего называли поиск национальной идеи и соревнование с США, массовое увлечение эзотерикой, способность пиарщиков оправдывать самые сумасбродные поступки и высказывания лидеров мнений, оторванность Москвы от реалий всей страны, всевластие хейта и культуры отмены", — вспоминает Цыпкин. В своей пьесе он смешал эти темы, добавил остросюжетную линию 18+, черный юмор и цитаты из Пелевина и Гоголя. Режиссером постановки стал Талгат Баталов. В спектакле задействованы Анастасия Альмухаметова, Кристина Бабушкина, Наташа Горбас, Антон Колесников, Петр Курдов, Андрей Мартынов, Андрей Попов, Станислав Раскачаев, Никита Татаренков и Егор Харламов.
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новости культуры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, александр цыпкин, талгат баталов
10:44 02.04.2022
 
В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че"

В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" по пьесе Цыпкина

© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя СиринаСцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" по пьесе Александра Цыпкина, сообщает пресс-служба.
События в постановке разворачиваются в 2037 году. В Московском Нравственном суде проходит слушание по делу об оскорблении 28 социальных групп в спектакле, поставленном еще в 2022-м. Скандальная постановка быстро исчезла из репертуара, но спустя 15 лет кто-то выложил ее запись в Сеть.
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя СиринаСцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой
1 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя СиринаСцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой
2 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя СиринаСцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой
3 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя СиринаСцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
Сцена из спектакля (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ в театре Ермоловой
4 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
1 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
2 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
3 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
4 из 4
Сцена из спектакля "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ" в театре Ермоловой
© Фото : Пресс-служба театра Ермоловой/Женя Сирина
"Как-то на карантине мы перечисляли с друзьями основные тренды и поняли, что чаще всего называли поиск национальной идеи и соревнование с США, массовое увлечение эзотерикой, способность пиарщиков оправдывать самые сумасбродные поступки и высказывания лидеров мнений, оторванность Москвы от реалий всей страны, всевластие хейта и культуры отмены", — вспоминает Цыпкин.
В своей пьесе он смешал эти темы, добавил остросюжетную линию 18+, черный юмор и цитаты из Пелевина и Гоголя.
Режиссером постановки стал Талгат Баталов. В спектакле задействованы Анастасия Альмухаметова, Кристина Бабушкина, Наташа Горбас, Антон Колесников, Петр Курдов, Андрей Мартынов, Андрей Попов, Станислав Раскачаев, Никита Татаренков и Егор Харламов.
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КультураНовости культурыТеатрМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойАлександр ЦыпкинТалгат Баталов
 
 
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