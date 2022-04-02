https://ria.ru/20220402/ermolova-1781367849.html

В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че"

В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" - РИА Новости, 02.04.2022

В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че"

В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" по пьесе Александра Цыпкина, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:44

2022-04-02T10:44

2022-04-02T10:44

культура

новости культуры

театр

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

александр цыпкин

талгат баталов

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Театре Ермоловой состоялась премьера спектакля "(Не)идеальный Че" по пьесе Александра Цыпкина, сообщает пресс-служба. События в постановке разворачиваются в 2037 году. В Московском Нравственном суде проходит слушание по делу об оскорблении 28 социальных групп в спектакле, поставленном еще в 2022-м. Скандальная постановка быстро исчезла из репертуара, но спустя 15 лет кто-то выложил ее запись в Сеть."Как-то на карантине мы перечисляли с друзьями основные тренды и поняли, что чаще всего называли поиск национальной идеи и соревнование с США, массовое увлечение эзотерикой, способность пиарщиков оправдывать самые сумасбродные поступки и высказывания лидеров мнений, оторванность Москвы от реалий всей страны, всевластие хейта и культуры отмены", — вспоминает Цыпкин. В своей пьесе он смешал эти темы, добавил остросюжетную линию 18+, черный юмор и цитаты из Пелевина и Гоголя. Режиссером постановки стал Талгат Баталов. В спектакле задействованы Анастасия Альмухаметова, Кристина Бабушкина, Наташа Горбас, Антон Колесников, Петр Курдов, Андрей Мартынов, Андрей Попов, Станислав Раскачаев, Никита Татаренков и Егор Харламов.

https://ria.ru/20220309/lenkom-1777268664.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, александр цыпкин, талгат баталов