Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии
Глава МИД Италии Ди Майо: антироссийские санкции бьют по энергетике всех европейских стран
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на энергетическую сферу всех европейских стран.
"Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран", - сказал Ди Майо в субботу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, в этом контексте Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области.
"Италия уже хочет освободиться от энергетической зависимости от России. Азербайджан является одним из основных приоритетных партнеров", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.