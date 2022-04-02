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Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии - РИА Новости, 02.04.2022
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Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии
Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии - РИА Новости, 02.04.2022
Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на энергетическую сферу всех европейских стран. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:53
2022-04-02T14:53
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
россия
цены на нефть
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на энергетическую сферу всех европейских стран.По его словам, в этом контексте Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области."Италия уже хочет освободиться от энергетической зависимости от России. Азербайджан является одним из основных приоритетных партнеров", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781446172.html
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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, цены на нефть, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:53 02.04.2022
 
Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии

Глава МИД Италии Ди Майо: антироссийские санкции бьют по энергетике всех европейских стран

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на энергетическую сферу всех европейских стран.
"Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран", - сказал Ди Майо в субботу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.
По его словам, в этом контексте Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области.
"Италия уже хочет освободиться от энергетической зависимости от России. Азербайджан является одним из основных приоритетных партнеров", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Посольство Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
13:26
В Британии пройдут массовые протесты из-за резкого роста цен
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Королевском замке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
13:19
Санкции против России не работают, признал премьер Польши
 
Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЦены на нефтьЭкономикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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