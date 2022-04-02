https://ria.ru/20220402/energetika-1781454581.html

Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии

Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии - РИА Новости, 02.04.2022

Антироссийские санкции бьют по энергетике всей Европы, заявил МИД Италии

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на энергетическую сферу всех европейских стран. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:53

2022-04-02T14:53

2022-04-02T14:53

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

россия

цены на нефть

экономика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на энергетическую сферу всех европейских стран.По его словам, в этом контексте Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области."Италия уже хочет освободиться от энергетической зависимости от России. Азербайджан является одним из основных приоритетных партнеров", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781446172.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, россия, цены на нефть, экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии