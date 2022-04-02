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Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2022
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Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ
Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2022
Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ
Девять человек погибли и еще 12 числятся пропавшими без вести в бразильском штате Рио-де-Жанейро в результате сильных дождей, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T23:49
2022-04-02T23:49
в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апр - РИА Новости. Девять человек погибли и еще 12 числятся пропавшими без вести в бразильском штате Рио-де-Жанейро в результате сильных дождей, сообщает новостной портал G1."Стихия привела к смерти девяти человек", - отмечает СМИ.Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям.Спасатели продолжают поиск пропавших.Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.
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в мире, бразилия
23:49 02.04.2022
 
Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ

Новостной портал G1 сообщил, что девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апр - РИА Новости. Девять человек погибли и еще 12 числятся пропавшими без вести в бразильском штате Рио-де-Жанейро в результате сильных дождей, сообщает новостной портал G1.
"Стихия привела к смерти девяти человек", - отмечает СМИ.
Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям.
Спасатели продолжают поиск пропавших.
Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.
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