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Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ

Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2022

Девять человек погибли из-за сильных дождей в Бразилии, сообщили СМИ

Девять человек погибли и еще 12 числятся пропавшими без вести в бразильском штате Рио-де-Жанейро в результате сильных дождей, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T23:49

2022-04-02T23:49

2022-04-02T23:49

в мире

бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апр - РИА Новости. Девять человек погибли и еще 12 числятся пропавшими без вести в бразильском штате Рио-де-Жанейро в результате сильных дождей, сообщает новостной портал G1."Стихия привела к смерти девяти человек", - отмечает СМИ.Сильные дожди начались 31 марта и привели к оползням и наводнениям.Спасатели продолжают поиск пропавших.Полтора месяца назад сильные дожди спровоцировали оползни и наводнения в бразильском городе Петрополис, в результате погибли свыше 230 человек.

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бразилия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, бразилия