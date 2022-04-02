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Глава Южной Осетии прибыл в ДНР

Глава Южной Осетии прибыл в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022

Глава Южной Осетии прибыл в ДНР

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом на территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T12:21

2022-04-02T12:21

2022-04-02T14:06

в мире

южная осетия

донецкая народная республика

анатолий бибилов

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ДОНЕЦК/ЦХИНВАЛ, 2 апр - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом на территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости."Анатолий Ильич Бибилов прибыл на территорию ДНР. Целью его визита является ряд встреч с руководством ДНР и обсуждение рабочих вопросов в рамках разных сфер сотрудничества, в том числе будут обсуждаться вопросы, связанные с военной ситуацией в республике. Он также планирует встретиться с добровольцами из Осетии, участвующими в специальной военной операции", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы главы Южной Осетии."У президента запланирована встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным. Будут обсуждены вопросы взаимодействия для оказания помощи народу Донбасса", - уточнила в сообщении пресс-служба главы Южной Осетии.

южная осетия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная осетия, донецкая народная республика, анатолий бибилов