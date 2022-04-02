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Глава Южной Осетии прибыл в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Глава Южной Осетии прибыл в ДНР
Глава Южной Осетии прибыл в ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
Глава Южной Осетии прибыл в ДНР
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом на территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T12:21
2022-04-02T14:06
в мире
южная осетия
донецкая народная республика
анатолий бибилов
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ДОНЕЦК/ЦХИНВАЛ, 2 апр - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом на территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости."Анатолий Ильич Бибилов прибыл на территорию ДНР. Целью его визита является ряд встреч с руководством ДНР и обсуждение рабочих вопросов в рамках разных сфер сотрудничества, в том числе будут обсуждаться вопросы, связанные с военной ситуацией в республике. Он также планирует встретиться с добровольцами из Осетии, участвующими в специальной военной операции", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы главы Южной Осетии."У президента запланирована встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным. Будут обсуждены вопросы взаимодействия для оказания помощи народу Донбасса", - уточнила в сообщении пресс-служба главы Южной Осетии.
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в мире, южная осетия, донецкая народная республика, анатолий бибилов
12:21 02.04.2022 (обновлено: 14:06 02.04.2022)
 
Глава Южной Осетии прибыл в ДНР

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
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ДОНЕЦК/ЦХИНВАЛ, 2 апр - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом на территорию Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
"Анатолий Ильич Бибилов прибыл на территорию ДНР. Целью его визита является ряд встреч с руководством ДНР и обсуждение рабочих вопросов в рамках разных сфер сотрудничества, в том числе будут обсуждаться вопросы, связанные с военной ситуацией в республике. Он также планирует встретиться с добровольцами из Осетии, участвующими в специальной военной операции", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы главы Южной Осетии.
"У президента запланирована встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным. Будут обсуждены вопросы взаимодействия для оказания помощи народу Донбасса", - уточнила в сообщении пресс-служба главы Южной Осетии.
 
В миреЮжная ОсетияДонецкая Народная РеспубликаАнатолий Бибилов
 
 
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