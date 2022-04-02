https://ria.ru/20220402/donbass-1781433163.html
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России - РИА Новости, 02.04.2022
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России
Рок-певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что надеется на российское будущее освобожденных городов Донбасса, выразив мнение, что Украину... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:22
2022-04-02T11:22
2022-04-02T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Рок-певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что надеется на российское будущее освобожденных городов Донбасса, выразив мнение, что Украину следует объявить террористическим государством.По мнению певицы, государственная идеология Украины - "воровство и ложь", а саму страну "нужно объявить террористическим государством"."Идеология государства Украина – это воровство и ложь, за последние годы здесь произошло такое количество серьезнейших преступлений, которые остались безнаказанными: массовые убийства, взятия в заложники, пытки, насилие над любым инакомыслием и так далее. Думаю, что Украину надо объявить террористическим государством, а их флаг, запятнанный кровью невинных жертв Донбасса, удалить из всех исконно русских городов", - подчеркнула Чичерина.
https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780187193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России
Певица Чичерина надеется, что освобожденные города Донбасса станут частью большой России