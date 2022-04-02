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Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/donbass-1781433163.html
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России - РИА Новости, 02.04.2022
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России
Рок-певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что надеется на российское будущее освобожденных городов Донбасса, выразив мнение, что Украину... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T11:22
2022-04-02T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Рок-певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что надеется на российское будущее освобожденных городов Донбасса, выразив мнение, что Украину следует объявить террористическим государством.По мнению певицы, государственная идеология Украины - "воровство и ложь", а саму страну "нужно объявить террористическим государством"."Идеология государства Украина – это воровство и ложь, за последние годы здесь произошло такое количество серьезнейших преступлений, которые остались безнаказанными: массовые убийства, взятия в заложники, пытки, насилие над любым инакомыслием и так далее. Думаю, что Украину надо объявить террористическим государством, а их флаг, запятнанный кровью невинных жертв Донбасса, удалить из всех исконно русских городов", - подчеркнула Чичерина.
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в мире, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:22 02.04.2022
 
Чичерина выступила за присоединение Донбасса к России

Певица Чичерина надеется, что освобожденные города Донбасса станут частью большой России

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Рок-певица и автор песен Юлия Чичерина рассказала РИА Новости, что надеется на российское будущее освобожденных городов Донбасса, выразив мнение, что Украину следует объявить террористическим государством.
"Надеюсь, что освобожденные города станут частью большой России, где бы я и хотела жить. Паспорта ДНР и ЛНР я получала, чтобы разделить с республиками свою судьбу и своё будущее", - рассказала она.
По мнению певицы, государственная идеология Украины - "воровство и ложь", а саму страну "нужно объявить террористическим государством".
"Идеология государства Украина – это воровство и ложь, за последние годы здесь произошло такое количество серьезнейших преступлений, которые остались безнаказанными: массовые убийства, взятия в заложники, пытки, насилие над любым инакомыслием и так далее. Думаю, что Украину надо объявить террористическим государством, а их флаг, запятнанный кровью невинных жертв Донбасса, удалить из всех исконно русских городов", - подчеркнула Чичерина.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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