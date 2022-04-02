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Из Мариуполя за сутки эвакуировали 588 человек - РИА Новости, 02.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/donbass-1781420287.html
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 588 человек
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 588 человек - РИА Новости, 02.04.2022
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 588 человек
Почти 600 человек, в том числе 119 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:41
2022-04-02T09:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
владимир путин
александр семенов (ученый)
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Почти 600 человек, в том числе 119 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 10 820 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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в мире, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, владимир путин, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
09:41 02.04.2022 (обновлено: 09:51 02.04.2022)
 
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 588 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 588 человек, в том числе 119 детей

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Почти 600 человек, в том числе 119 детей, эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 1 апреля до 08.00 2 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек, включая 119 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 10 820 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жизнь под обстрелами: что происходит в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

Жительница с тележкой на одной из улиц Мариуполя
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В городе идут бои за освобождение.

Уничтоженный автомобиль во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

Жители во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Продолжается зачистка центральных районов.

Собор Покрова Божией Матери в Мариуполе
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

Кошка во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

Жители готовят пищу на одной из улиц Мариуполя
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

Мужчина с велосипедом во дворе разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Женщина в одной из квартир разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

Автомобиль в воронке на улице Мариуполя
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

Разрушения в центре Мариуполя
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

Центральные районы Мариуполя
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 13

В городе идут бои за освобождение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Большая часть Мариуполя перешла под контроль российских военных.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Продолжается зачистка центральных районов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Разрушения в городе огромны, гуманитарная ситуация близка к катастрофической.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 13

Жители Мариуполя готовят пищу на улице.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Не подвергшихся обстрелам домов здесь почти не осталось.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Мариуполе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

Люди прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 13

Не хватает воды, продуктов, лекарств, теплых вещей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 13

Гуманитарную помощь под украинскими артобстрелами доставить трудно.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 13

В освобожденных районах организовали эвакуацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Военнослужащие и волонтеры выводят из города мирных людей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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