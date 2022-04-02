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СК возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.04.2022
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СК возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
СК возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.04.2022
СК возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T09:36
2022-04-02T09:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
волновахский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
мариуполь
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в период с 31 марта по первое апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Ирмино и Золотое-5, Донецкий Кировского района и Голубовское Попаснянского района Луганской Народной Республики. В результате обстрелов повреждены 10 жилых домов.В этот же период при аналогичных обстоятельствах массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы были произведены украинскими силовиками по гражданской инфраструктуре городов Донецка, Марьинки и Мариуполя, а также населенных пунктов Еленовки Волновахского района, Виноградное Новоазовского района, Славное и Александровка Марьинского района Донецкой Народной Республики.Добавляется, что после обстрела были повреждены жилые дома и газовые трубы. Ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, в том числе один ребенок, погибли пять человек.
https://ria.ru/20220401/dnr-1781232108.html
россия
волновахский район
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, волновахский район, луганская народная республика, донецкая народная республика, мариуполь, в мире
09:36 02.04.2022
 
СК возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса со стороны ВСУ

СК России возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими войсками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 31 марта по первое апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Ирмино и Золотое-5, Донецкий Кировского района и Голубовское Попаснянского района Луганской Народной Республики. В результате обстрелов повреждены 10 жилых домов.
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В этот же период при аналогичных обстоятельствах массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы были произведены украинскими силовиками по гражданской инфраструктуре городов Донецка, Марьинки и Мариуполя, а также населенных пунктов Еленовки Волновахского района, Виноградное Новоазовского района, Славное и Александровка Марьинского района Донецкой Народной Республики.
Добавляется, что после обстрела были повреждены жилые дома и газовые трубы. Ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, в том числе один ребенок, погибли пять человек.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВолновахский районЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМариупольВ мире
 
 
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