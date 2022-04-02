СК возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
СК России возбудил еще два дела после обстрелов Донбасса украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 31 марта по первое апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Ирмино и Золотое-5, Донецкий Кировского района и Голубовское Попаснянского района Луганской Народной Республики. В результате обстрелов повреждены 10 жилых домов.
В этот же период при аналогичных обстоятельствах массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы были произведены украинскими силовиками по гражданской инфраструктуре городов Донецка, Марьинки и Мариуполя, а также населенных пунктов Еленовки Волновахского района, Виноградное Новоазовского района, Славное и Александровка Марьинского района Донецкой Народной Республики.
Добавляется, что после обстрела были повреждены жилые дома и газовые трубы. Ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, в том числе один ребенок, погибли пять человек.