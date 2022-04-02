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В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу

В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу - РИА Новости, 02.04.2022

В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу

Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T04:39

2022-04-02T04:39

2022-04-02T10:32

питтсбург

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дэн ковалик

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля.Эксперт напомнил, что из-за политики США, вводивших санкции против многих стран, этим государствам приходилось переходить на другие валюты в международных расчетах.Как отметил специалист, рубль, в отличие от американской валюты, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака. А роль доллара будет снижаться, убежден эксперт.За прошедшую неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, до уровня 83,95 рубля.

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питтсбург, сша, экономика, дэн ковалик, доллар, рубль, в мире, россия, санкции