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В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу - РИА Новости, 02.04.2022
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В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу
В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу - РИА Новости, 02.04.2022
В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу
Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T04:39
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питтсбург
сша
экономика
дэн ковалик
доллар
рубль
в мире
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля.Эксперт напомнил, что из-за политики США, вводивших санкции против многих стран, этим государствам приходилось переходить на другие валюты в международных расчетах.Как отметил специалист, рубль, в отличие от американской валюты, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака. А роль доллара будет снижаться, убежден эксперт.За прошедшую неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, до уровня 83,95 рубля.
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питтсбург, сша, экономика, дэн ковалик, доллар, рубль, в мире, россия, санкции
04:39 02.04.2022 (обновлено: 10:32 02.04.2022)
 
В США сравнили перспективы доллара и рубля и пришли к неожиданному выводу

Преподаватель Питтсбургского университета Ковалик: санкции США уничтожают роль доллара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля.
Эксперт напомнил, что из-за политики США, вводивших санкции против многих стран, этим государствам приходилось переходить на другие валюты в международных расчетах.
"Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах", — заявил Ковалик.
Как отметил специалист, рубль, в отличие от американской валюты, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака. А роль доллара будет снижаться, убежден эксперт.
"В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о "полном доверии", рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги", — заключил Ковалик.
За прошедшую неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, до уровня 83,95 рубля.
Знак евро - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
04:20
Эксперт рассказал о перспективах евро по сравнению с долларом
 
ПиттсбургСШАЭкономикаДэн КоваликДолларРубльВ миреРоссияСанкции
 
 
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