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Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/dnr-1781427865.html
Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 02.04.2022
Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР
Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя, сообщает... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T10:31
2022-04-02T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
куйбышевский район
донбасс
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… За прошедшие сутки поступили сведения о 34 раненых мирных жителях, все с ранее освобожденных территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 266 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 18 домостроений в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.При этом, по данным штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки, с 9.00 1 апреля до 9.00 2 апреля, в результате обстрелов со стороны украинских войск на освобожденной территории ДНР ранены 40 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
куйбышевский район
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в мире, владимир путин, россия, куйбышевский район, донбасс, признание днр и лнр в россии
10:31 02.04.2022
 
Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР

Представительство в СЦКК: украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной Милиции ДНР
Бойцы Народной Милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной Милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… За прошедшие сутки поступили сведения о 34 раненых мирных жителях, все с ранее освобожденных территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 266 единиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 18 домостроений в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.
При этом, по данным штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки, с 9.00 1 апреля до 9.00 2 апреля, в результате обстрелов со стороны украинских войск на освобожденной территории ДНР ранены 40 человек.
Запуск ракеты Оникс по объектам военной инфраструктуры Украины. Кадры МО РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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Минобороны показало кадры запуска ракеты "Оникс" по штабу группировки ВСУ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКуйбышевский районДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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