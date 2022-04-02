https://ria.ru/20220402/dnr-1781427865.html

Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР - РИА Новости, 02.04.2022

Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по ДНР

Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя, сообщает... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T10:31

2022-04-02T10:31

2022-04-02T10:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 31 раз открывали огонь по Донецкой народной республике, применив 266 единиц боеприпасов, ранены 34 мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… За прошедшие сутки поступили сведения о 34 раненых мирных жителях, все с ранее освобожденных территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 266 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 18 домостроений в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.При этом, по данным штаба территориальной обороны ДНР, за минувшие сутки, с 9.00 1 апреля до 9.00 2 апреля, в результате обстрелов со стороны украинских войск на освобожденной территории ДНР ранены 40 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/rakety-1781381320.html

https://ria.ru/20220402/pomosch-1781408259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, куйбышевский район, донбасс, признание днр и лнр в россии