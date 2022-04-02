https://ria.ru/20220402/bundesver-1781459878.html

В Германии возмутились оснащением армии, сообщили СМИ

В Германии возмутились оснащением армии, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.04.2022

В Германии возмутились оснащением армии, сообщили СМИ

Издание Spiegel со ссылкой на собственные данные сообщает, что министерство обороны ФРГ на этой неделе обратилось к комиссии бундестага по бюджету с просьбой... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:58

2022-04-02T15:58

2022-04-02T15:58

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БЕРЛИН, 2 апр - РИА Новости. Издание Spiegel со ссылкой на собственные данные сообщает, что министерство обороны ФРГ на этой неделе обратилось к комиссии бундестага по бюджету с просьбой выделить 21 миллион евро на пополнение запасов бундесвера после того, как Берлин передал Киеву боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов.Как пишет издание, Берлин передал Киеву 3,5 тысячи боеприпасов для гранатометов Panzerfaust 3. Теперь, согласно конфиденциальному документу, боеприпасы нужно "в кратчайшие сроки" восполнить. В противном случае интересы безопасности Германии окажутся под "значительной угрозой".В документе говорится, что указанный тип оружия играет важную роль для Германии, так как для эффективной обороны бундесвер должен быть в состоянии сражаться с "бронетанковыми силами противника, даже в большом количестве". "Спешность, с которой принимается мера" показывает, "как плохо бундесвер оснащен оружием для обороны страны и союзников", пишет Spiegel. По данным издания, до начала спецоперации России в запасах бундесвера было 24 тысячи единиц Panzerfaust 3.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 31 марта, с начала операции уничтожен 81% военных самолетов Украины (124 из 152), 75% танков и других бронированных машин (1815 из 2416), половина парка вертолетов (77 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220331/germaniya-1781169131.html

https://ria.ru/20220330/ukraina-1780870729.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, берлин (город), россия