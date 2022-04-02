https://ria.ru/20220402/blokirovka-1781402937.html

Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте

Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте - РИА Новости, 02.04.2022

Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте

После того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне перешли на оплату через электронные... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T01:15

2022-04-02T01:15

2022-04-02T01:15

технологии

общество

россия

светлана самойлова

finliberty

банковские карты

интернет

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. После того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне перешли на оплату через электронные кошельки, рассказала агентству "Прайм" финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.Электронный кошелек по сути является альтернативой банковскому счету, и с его помощью можно оплачивать покупки на маркетплейсах и зарубежных площадках, объяснила эксперт.Средства, размещаемые на счету в интернете, то есть на кошельке, доступны для оплаты только в Сети, заключила она.

https://ria.ru/20220330/oplata-1780776144.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

технологии, общество, россия, светлана самойлова, finliberty, банковские карты, интернет