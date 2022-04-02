https://ria.ru/20220402/blokirovka-1781402937.html
Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте
Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте - РИА Новости, 02.04.2022
Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте
После того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне перешли на оплату через электронные... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T01:15
2022-04-02T01:15
2022-04-02T01:15
технологии
общество
россия
светлана самойлова
finliberty
банковские карты
интернет
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. После того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне перешли на оплату через электронные кошельки, рассказала агентству "Прайм" финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.Электронный кошелек по сути является альтернативой банковскому счету, и с его помощью можно оплачивать покупки на маркетплейсах и зарубежных площадках, объяснила эксперт.Средства, размещаемые на счету в интернете, то есть на кошельке, доступны для оплаты только в Сети, заключила она.
https://ria.ru/20220330/oplata-1780776144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, россия, светлана самойлова, finliberty, банковские карты, интернет
Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте
Финансист Самойлова: при блокировке карты оплату можно делать через электронный кошелек