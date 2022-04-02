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Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте - РИА Новости, 02.04.2022
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Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте
Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте - РИА Новости, 02.04.2022
Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте
После того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне перешли на оплату через электронные... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T01:15
2022-04-02T01:15
технологии
общество
россия
светлана самойлова
finliberty
банковские карты
интернет
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. После того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне перешли на оплату через электронные кошельки, рассказала агентству "Прайм" финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.Электронный кошелек по сути является альтернативой банковскому счету, и с его помощью можно оплачивать покупки на маркетплейсах и зарубежных площадках, объяснила эксперт.Средства, размещаемые на счету в интернете, то есть на кошельке, доступны для оплаты только в Сети, заключила она.
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технологии, общество, россия, светлана самойлова, finliberty, банковские карты, интернет
01:15 02.04.2022
 
Названы альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте

Финансист Самойлова: при блокировке карты оплату можно делать через электронный кошелек

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. После того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие россияне перешли на оплату через электронные кошельки, рассказала агентству "Прайм" финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.
Электронный кошелек по сути является альтернативой банковскому счету, и с его помощью можно оплачивать покупки на маркетплейсах и зарубежных площадках, объяснила эксперт.

"Считается, что такая форма оплат больше нужна для владельцев криптовалют, но это не так: пользоваться электронным кошельком можно для оплат не только криптовалютными активами, но и привычными нам фиатными деньгами", — сказала Самойлова.

Средства, размещаемые на счету в интернете, то есть на кошельке, доступны для оплаты только в Сети, заключила она.
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ТехнологииОбществоРоссияСветлана СамойловаFinlibertyБанковские картыИнтернет
 
 
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