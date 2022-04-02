https://ria.ru/20220402/biolaboratorii-1781484694.html

Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков

Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022

Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков

Вокруг РФ и Белоруссии в рамках программы США создана сеть биолабораторий по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов, заявил... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:42

2022-04-02T20:42

2022-04-02T21:09

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вооруженные силы рф

дмитрий песков

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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Вокруг РФ и Белоруссии в рамках программы США создана сеть биолабораторий по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это потенциально очень страшное оружие", - добавил он.США пытаются отвлекать внимание и жонглировать, уводя от темы биолабораторий на Украине, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя. И эти факты являются предметом не только нашей обеспокоенности, но и предметом для обеспокоенности многих других стран. Я уверен, и Белоруссии, и Китая, и Индии", - сказал Песков.Обработка данных по биолабораториям США на территориях других стран продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, украина, войска рхбз, министерство обороны сша, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, биологическое оружие