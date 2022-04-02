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Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
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Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков
Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков - РИА Новости, 02.04.2022
Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков
Вокруг РФ и Белоруссии в рамках программы США создана сеть биолабораторий по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов, заявил... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T20:42
2022-04-02T21:09
сша
украина
войска рхбз
министерство обороны сша
россия
белоруссия
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Вокруг РФ и Белоруссии в рамках программы США создана сеть биолабораторий по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это потенциально очень страшное оружие", - добавил он.США пытаются отвлекать внимание и жонглировать, уводя от темы биолабораторий на Украине, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя. И эти факты являются предметом не только нашей обеспокоенности, но и предметом для обеспокоенности многих других стран. Я уверен, и Белоруссии, и Китая, и Индии", - сказал Песков.Обработка данных по биолабораториям США на территориях других стран продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
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сша, украина, войска рхбз, министерство обороны сша, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, дмитрий песков, биологическое оружие
20:42 02.04.2022 (обновлено: 21:09 02.04.2022)
 
Вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что вокруг России и Белоруссии создали сеть биолабораторий

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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МИНСК, 2 апр - РИА Новости. Вокруг РФ и Белоруссии в рамках программы США создана сеть биолабораторий по разработке новых видов биологического оружия против определенных этносов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы обладаем данными, что в рамках программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которые нацелены против определенных этносов", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Это потенциально очень страшное оружие", - добавил он.
США пытаются отвлекать внимание и жонглировать, уводя от темы биолабораторий на Украине, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"Американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в несерьезную плоскость. Но факты говорят сами за себя. И эти факты являются предметом не только нашей обеспокоенности, но и предметом для обеспокоенности многих других стран. Я уверен, и Белоруссии, и Китая, и Индии", - сказал Песков.
Обработка данных по биолабораториям США на территориях других стран продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обработка всех данных, которые были получены в том числе в ходе спецоперации, и мы надеемся, что правда дозировано будет обнародоваться, и мы будем узнавать больше и больше, в Вашингтоне будут больше и больше понимать, что нам практически досконально известно об этих планах, которые действительно угрожают всеми миру", - добавил Песков.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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СШАУкраинаВойска РХБЗМинистерство обороны СШАРоссияБелоруссияВооруженные силы РФДмитрий Песковбиологическое оружие
 
 
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