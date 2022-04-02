https://ria.ru/20220402/bezopasnost-1781443333.html

Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море

Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море - РИА Новости, 02.04.2022

Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море

Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T13:04

2022-04-02T13:04

2022-04-02T13:04

безопасность

ка-27

средиземное море

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого​ противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, а также ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота с применением палубных вертолетов Ка-27 выполнили поиск и слежение за подлодками условного противника.Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей.В свою очередь экипажи противолодочных вертолетов Ка-27, поднятых с борта "Вице-адмирала Кулакова"​, "Адмирала Трибуца" и "Адмирала Касатонова", выполнили визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск субмарин с помощью радиотехнического оборудования и бортовых гидроакустических станций.

https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html

средиземное море

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, ка-27, средиземное море