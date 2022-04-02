https://ria.ru/20220402/bezopasnost-1781443333.html
Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море
Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море - РИА Новости, 02.04.2022
Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море
Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море, сообщили журналистам в субботу в... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:04
2022-04-02T13:04
2022-04-02T13:04
безопасность
ка-27
средиземное море
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, а также ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота с применением палубных вертолетов Ка-27 выполнили поиск и слежение за подлодками условного противника.Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей.В свою очередь экипажи противолодочных вертолетов Ка-27, поднятых с борта "Вице-адмирала Кулакова", "Адмирала Трибуца" и "Адмирала Касатонова", выполнили визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск субмарин с помощью радиотехнического оборудования и бортовых гидроакустических станций.
https://ria.ru/20220330/korabli-1780977204.html
средиземное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ка-27, средиземное море
Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море
Минобороны: ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Отряд боевых кораблей Северного флота во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского флота отработал задачи противолодочного учения в Средиземном море", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, а также ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота с применением палубных вертолетов Ка-27
выполнили поиск и слежение за подлодками условного противника.
Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей.
В свою очередь экипажи противолодочных вертолетов Ка-27, поднятых с борта "Вице-адмирала Кулакова", "Адмирала Трибуца" и "Адмирала Касатонова", выполнили визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск субмарин с помощью радиотехнического оборудования и бортовых гидроакустических станций.