https://ria.ru/20220402/bezhenka-1781483130.html

Беженка из Лисичанска рассказала, что в городе ждут российских военных

Беженка из Лисичанска рассказала, что в городе ждут российских военных - РИА Новости, 02.04.2022

Беженка из Лисичанска рассказала, что в городе ждут российских военных

Беженка из луганского Лисичанска, сейчас находящаяся с мужем в палаточном лагере в Старобельске в ЛНР, рассказала РИА Новости о настроениях в городе: там ждут... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T20:24

2022-04-02T20:24

2022-04-02T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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СТАРОБЕЛЬСК, 2 апр — РИА Новости. Беженка из луганского Лисичанска, сейчас находящаяся с мужем в палаточном лагере в Старобельске в ЛНР, рассказала РИА Новости о настроениях в городе: там ждут российских войск и ждут освобождения."Ждем и ждали. Мы русские. Несмотря на то, что я украинка, а муж из Ростовской области — мы русские. Мы защищаем русских. Я учительница русского языка, а нам там было очень тяжело все эти годы. Как-то жили, как-то терпели", — рассказала она.Женщина также рассказала о судьбе своего сына Антона, сражавшегося за ЛНР. Уезжая из города, они практически не взяли вещей, кроме его фотографии в форме."А сын наш погиб в 2014 году как ополченец со стороны ЛНР. Он защищал город Лисичанск. Позывной его был Чех. Может, кто-то услышит из тех, кто со Славянска. Единственный сын, дочка еще есть", — рассказала она. До 2014 года Антон работал на заводе, а потом стал пулеметчиком.По ее словам, они с боевыми товарищами держали Лисичанск "столько, сколько могли". "Наши дети воспитаны на традициях наших дедов, мой отец воевал очень героически, его отец воевал, мой отец инвалидом пришёл с войны. Наши внуки надевали китель моего отца с наградами", — добавила она.Из-за войны ее семья оказалась разбросана: ее внуки сейчас в одном месте, дочка в России.Говоря о Лисичанске она отметила, что горячих боев там сейчас нет, но его обстреливают украинские войска — из системы залпового огня "Град" и минами. Буквально вчера были повреждены два дома. При этом ВСУ начали бить по городу из артиллерии еще тогда, когда там не было российских войск.Уехала женщина своим ходом, они с мужем наняли автомобиль. В городе тяжело: магазины и аптеки пустые. "Вернемся — дай Боже, сохранится наш домик. Мы ждем освобождения нашего Лисичанска", — добавила она.По ее словам, они с мужем сейчас чувствуют себя хорошо, но физически устали."Переждем, наши победят. Настрой наших жителей в Лисичанске: скорей бы пришли русские", — заключила она.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, россия, лисичанск, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина