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Адвокат рассказал, как выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода - РИА Новости, 02.04.2022
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Адвокат рассказал, как выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода
Адвокат рассказал, как выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода - РИА Новости, 02.04.2022
Адвокат рассказал, как выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода
Адвокат Виктор Мосьпанов рассказал РИА Новости, как пошел за кофе и чудом выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T16:05
2022-04-02T16:05
россия
белгород
происшествия
роснефть
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 2 апреля - РИА Новости. Адвокат Виктор Мосьпанов рассказал РИА Новости, как пошел за кофе и чудом выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода.Ранее в пятницу сотрудница расположенной на территории промпарка "Северный" типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".По словам Мосьпанова, он работал ночью в своем кабинете, который арендует в помещении типографии. За несколько секунд до того, как прилетел снаряд, он вышел из помещения за кофе вместе со своим коллегой. Он показал свой кабинет, который буквально иссечен поражающими элементами. Повреждено окно, рамы, перегородки, даже в двери что-то застряло."Я с коллегой буквально на несколько секунд вышли из кабинета и произошел взрыв. Осколками помечен сильно потолок, стекло, рамы, и монитор. Взрывная волна пошла, прошли осколки в перегородки. Можно сказать, отметил второй день рождения. Все хорошо. Главное, что все живы-здоровы", - рассказал Мосьпанов.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
https://ria.ru/20220401/neftebaza-1781398185.html
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россия, белгород, происшествия, роснефть, белгородская область
16:05 02.04.2022
 
Адвокат рассказал, как выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода

Адвокат рассказал, как чудом выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 2 апреля - РИА Новости. Адвокат Виктор Мосьпанов рассказал РИА Новости, как пошел за кофе и чудом выжил при попадании снаряда в типографию Белгорода.
Ранее в пятницу сотрудница расположенной на территории промпарка "Северный" типографии сообщила РИА Новости, что предприятие утром обстреляли, внутри был сотрудник, он чудом остался жив, потому что вышел за кофе. На типографии повреждено оборудование, прострелены окна. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".
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По словам Мосьпанова, он работал ночью в своем кабинете, который арендует в помещении типографии. За несколько секунд до того, как прилетел снаряд, он вышел из помещения за кофе вместе со своим коллегой. Он показал свой кабинет, который буквально иссечен поражающими элементами. Повреждено окно, рамы, перегородки, даже в двери что-то застряло.
"Я с коллегой буквально на несколько секунд вышли из кабинета и произошел взрыв. Осколками помечен сильно потолок, стекло, рамы, и монитор. Взрывная волна пошла, прошли осколки в перегородки. Можно сказать, отметил второй день рождения. Все хорошо. Главное, что все живы-здоровы", - рассказал Мосьпанов.
Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
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