https://ria.ru/20220402/belgorod-1781456732.html

Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе

Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе - РИА Новости, 02.04.2022

Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе

Жители Белгорода рассказали РИА Новости, как проснулись в пятницу от низко летящих вертолетов и как они действовали, узнав о пожаре на нефтебазе. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:29

2022-04-02T15:29

2022-04-02T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

вячеслав гладков

белгород

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781224405_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f37705686b24b7cd359b22a73f292729.jpg

БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Жители Белгорода рассказали РИА Новости, как проснулись в пятницу от низко летящих вертолетов и как они действовали, узнав о пожаре на нефтебазе.Ранее главы Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 апреля из-за украинского удара на нефтебазе на окраине Белгорода произошел пожар. Власти города и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.Несколько домов на улице Заслонова находятся буквально в 100 метрах от нефтебазы. Жители этой части города раннее утро пятницы запомнят надолго.Женщина по имени Надежда вспоминает тот день спокойно, говорит, что с начала военной операции на Украине она, как и многие ее соседи, собрала вещи и документы в отдельный пакет, чтобы можно 6ыстро уйти из дома в случае ЧП.Дом Алексея окнами выходит на нефтебазу, и все события он видел собственными глазами."Летят вертолеты прямо перед нами, мы живём на четвертом этаже. Я бегу на другую сторону квартиры, вижу, что горят резервуары, бомбят нефтебазу. Я собрал детей и жену и быстро эвакуировался. Уехали к родственникам", - сказал Алексей. По словам мужчины, он вернулся к дому сразу, как отвёз семью в безопасное место, ждал неподалеку, когда пожарные потушат огонь. И только ночью привез жену и детей домой, когда пожар ликвидировали.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.

https://ria.ru/20220402/neftebaza-1781408979.html

https://ria.ru/20220402/belgorod-1781450856.html

белгород

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

игорь конашенков, вячеслав гладков, белгород, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), роснефть, удар всу по нефтебазе в белгороде, безопасность, признание днр и лнр в россии