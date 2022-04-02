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Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе - РИА Новости, 02.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220402/belgorod-1781456732.html
Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе
Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе - РИА Новости, 02.04.2022
Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе
Жители Белгорода рассказали РИА Новости, как проснулись в пятницу от низко летящих вертолетов и как они действовали, узнав о пожаре на нефтебазе. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T15:29
2022-04-02T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
вячеслав гладков
белгород
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
роснефть
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Жители Белгорода рассказали РИА Новости, как проснулись в пятницу от низко летящих вертолетов и как они действовали, узнав о пожаре на нефтебазе.Ранее главы Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 апреля из-за украинского удара на нефтебазе на окраине Белгорода произошел пожар. Власти города и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.Несколько домов на улице Заслонова находятся буквально в 100 метрах от нефтебазы. Жители этой части города раннее утро пятницы запомнят надолго.Женщина по имени Надежда вспоминает тот день спокойно, говорит, что с начала военной операции на Украине она, как и многие ее соседи, собрала вещи и документы в отдельный пакет, чтобы можно 6ыстро уйти из дома в случае ЧП.Дом Алексея окнами выходит на нефтебазу, и все события он видел собственными глазами."Летят вертолеты прямо перед нами, мы живём на четвертом этаже. Я бегу на другую сторону квартиры, вижу, что горят резервуары, бомбят нефтебазу. Я собрал детей и жену и быстро эвакуировался. Уехали к родственникам", - сказал Алексей. По словам мужчины, он вернулся к дому сразу, как отвёз семью в безопасное место, ждал неподалеку, когда пожарные потушат огонь. И только ночью привез жену и детей домой, когда пожар ликвидировали.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.
https://ria.ru/20220402/neftebaza-1781408979.html
https://ria.ru/20220402/belgorod-1781450856.html
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игорь конашенков, вячеслав гладков, белгород, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), роснефть, удар всу по нефтебазе в белгороде, безопасность, признание днр и лнр в россии
15:29 02.04.2022
 
Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе

Жители Белгорода рассказали о ракетном ударе по нефтебазе

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Жители Белгорода рассказали РИА Новости, как проснулись в пятницу от низко летящих вертолетов и как они действовали, узнав о пожаре на нефтебазе.
Ранее главы Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 апреля из-за украинского удара на нефтебазе на окраине Белгорода произошел пожар. Власти города и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.
Несколько домов на улице Заслонова находятся буквально в 100 метрах от нефтебазы. Жители этой части города раннее утро пятницы запомнят надолго.
Женщина по имени Надежда вспоминает тот день спокойно, говорит, что с начала военной операции на Украине она, как и многие ее соседи, собрала вещи и документы в отдельный пакет, чтобы можно 6ыстро уйти из дома в случае ЧП.
"Вертолет пролетел. Потом бахнуло. Загорелось, дым пошел. Я очень спокойная была, вещи и так были в пакете, внук пришел за мной и поехали. Домой утром вернулась. Окна повыбивало. В администрации сказали, что поменяют", - рассказала женщина.
Дом Алексея окнами выходит на нефтебазу, и все события он видел собственными глазами.
Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
04:35
Зеленский отказался обсуждать удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
"Летят вертолеты прямо перед нами, мы живём на четвертом этаже. Я бегу на другую сторону квартиры, вижу, что горят резервуары, бомбят нефтебазу. Я собрал детей и жену и быстро эвакуировался. Уехали к родственникам", - сказал Алексей. По словам мужчины, он вернулся к дому сразу, как отвёз семью в безопасное место, ждал неподалеку, когда пожарные потушат огонь. И только ночью привез жену и детей домой, когда пожар ликвидировали.
Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
14:16
СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковВячеслав ГладковБелгородРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)РоснефтьУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеБезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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