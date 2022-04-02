Белгородцы рассказали о ракетном ударе по нефтебазе
Жители Белгорода рассказали о ракетном ударе по нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Белгороде
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Жители Белгорода рассказали РИА Новости, как проснулись в пятницу от низко летящих вертолетов и как они действовали, узнав о пожаре на нефтебазе.
Ранее главы Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 1 апреля из-за украинского удара на нефтебазе на окраине Белгорода произошел пожар. Власти города и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.
Несколько домов на улице Заслонова находятся буквально в 100 метрах от нефтебазы. Жители этой части города раннее утро пятницы запомнят надолго.
Женщина по имени Надежда вспоминает тот день спокойно, говорит, что с начала военной операции на Украине она, как и многие ее соседи, собрала вещи и документы в отдельный пакет, чтобы можно 6ыстро уйти из дома в случае ЧП.
"Вертолет пролетел. Потом бахнуло. Загорелось, дым пошел. Я очень спокойная была, вещи и так были в пакете, внук пришел за мной и поехали. Домой утром вернулась. Окна повыбивало. В администрации сказали, что поменяют", - рассказала женщина.
Дом Алексея окнами выходит на нефтебазу, и все события он видел собственными глазами.
"Летят вертолеты прямо перед нами, мы живём на четвертом этаже. Я бегу на другую сторону квартиры, вижу, что горят резервуары, бомбят нефтебазу. Я собрал детей и жену и быстро эвакуировался. Уехали к родственникам", - сказал Алексей. По словам мужчины, он вернулся к дому сразу, как отвёз семью в безопасное место, ждал неподалеку, когда пожарные потушат огонь. И только ночью привез жену и детей домой, когда пожар ликвидировали.
Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.