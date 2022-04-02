https://ria.ru/20220402/belgorod-1781455045.html

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе белгородцы вернулись домой

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе белгородцы вернулись домой - РИА Новости, 02.04.2022

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе белгородцы вернулись домой

Жители Белгорода, эвакуированные из домов из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:57

2022-04-02T14:57

2022-04-02T15:01

россия

происшествия

удар всу по нефтебазе в белгороде

белгород

белгородская область

игорь конашенков

вячеслав гладков

ми-24

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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Жители Белгорода, эвакуированные из домов из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости.О пожаре на нефтебазе в Белгороде в пятницу рано утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Часть эвакуированных жителей домов рядом с нефтебазой разместили в культурно-спортивном комплексе "Белгород-Арена", но большинство уехали к родственникам в других частях города. В субботу утром люди массово стали возвращаться домой."Мы бегом собирали всех. Вещи, документы были уже собраны на всякий случай, нефтебаза рядом ведь. Уехали к родным, вот возвращаемся", - рассказала жительница дома на улице Заслонова.А вот жительнице дома на улице Почтовой пришлось эвакуироваться в "Белгород-Арену"."Это было без двадцати шесть. Два вертолета низко-низко пролетели, и следом - сильные гулы. И смотрю, огонь сильно горит. Нас эвакуировали, было два автобуса, на спортарену. Встретили хорошо, разместили, предложили потом гостиницу. Спасибо. Домой вчера вечером вернулась", - рассказала женщина.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. Он подчеркнул, что "с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет".

https://ria.ru/20220402/belgorod-1781450856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, белгородская область, игорь конашенков, вячеслав гладков, ми-24