https://ria.ru/20220402/belgorod-1781455045.html
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе белгородцы вернулись домой
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе белгородцы вернулись домой - РИА Новости, 02.04.2022
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе белгородцы вернулись домой
Жители Белгорода, эвакуированные из домов из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:57
2022-04-02T14:57
2022-04-02T15:01
россия
происшествия
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгород
белгородская область
игорь конашенков
вячеслав гладков
ми-24
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Жители Белгорода, эвакуированные из домов из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости.О пожаре на нефтебазе в Белгороде в пятницу рано утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Часть эвакуированных жителей домов рядом с нефтебазой разместили в культурно-спортивном комплексе "Белгород-Арена", но большинство уехали к родственникам в других частях города. В субботу утром люди массово стали возвращаться домой."Мы бегом собирали всех. Вещи, документы были уже собраны на всякий случай, нефтебаза рядом ведь. Уехали к родным, вот возвращаемся", - рассказала жительница дома на улице Заслонова.А вот жительнице дома на улице Почтовой пришлось эвакуироваться в "Белгород-Арену"."Это было без двадцати шесть. Два вертолета низко-низко пролетели, и следом - сильные гулы. И смотрю, огонь сильно горит. Нас эвакуировали, было два автобуса, на спортарену. Встретили хорошо, разместили, предложили потом гостиницу. Спасибо. Домой вчера вечером вернулась", - рассказала женщина.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. Он подчеркнул, что "с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет".
https://ria.ru/20220402/belgorod-1781450856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, белгородская область, игорь конашенков, вячеслав гладков, ми-24
14:57 02.04.2022 (обновлено: 15:01 02.04.2022)
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе белгородцы вернулись домой
Белгородцы, покинувшие дома из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои квартиры
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Жители Белгорода, эвакуированные из домов из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
О пожаре на нефтебазе в Белгороде
в пятницу рано утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
. Часть эвакуированных жителей домов рядом с нефтебазой разместили в культурно-спортивном комплексе "Белгород-Арена", но большинство уехали к родственникам в других частях города. В субботу утром люди массово стали возвращаться домой.
"Мы бегом собирали всех. Вещи, документы были уже собраны на всякий случай, нефтебаза рядом ведь. Уехали к родным, вот возвращаемся", - рассказала жительница дома на улице Заслонова.
А вот жительнице дома на улице Почтовой пришлось эвакуироваться в "Белгород-Арену".
"Это было без двадцати шесть. Два вертолета низко-низко пролетели, и следом - сильные гулы. И смотрю, огонь сильно горит. Нас эвакуировали, было два автобуса, на спортарену. Встретили хорошо, разместили, предложили потом гостиницу. Спасибо. Домой вчера вечером вернулась", - рассказала женщина.
Официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков
ранее сообщил, что 1 апреля два украинских вертолета Ми-24
на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. Он подчеркнул, что "с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет".