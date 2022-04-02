Пожарные проливают сгоревшие резервуары на нефтебазе в Белгороде
Пожарные продолжают проливку сгоревших резервуаров на нефтебазе в Белгороде
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Пожарные продолжают проливку сгоревших резервуаров на попавшей под ракетный удар нефтебазе в Белгороде, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство РФ и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. Он подчеркнул, что "с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта, никакого отношения к российским Вооруженным силам нефтебаза не имеет".
В субботу на нефтебазе в Белгороде, расположенной на улице Константина Заслонова, продолжают работать сотрудники МЧС. Они проливают сгоревшие резервуары. Корреспондент РИА Новости насчитала не мене пяти сгоревших ёмкостей для нефтепродуктов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.