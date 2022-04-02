В Сальвадоре рассказали, к чему приведут санкции против России
Сальвадорский политик Раудалес: санкции против России ведут к росту бедности в мире
Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
САН-САЛЬВАДОР, 2 апр — РИА Новости. Санкции Запада в отношении России ощущаются во всем мире и приведут к глобальному росту бедности, заявил РИА Новости писатель Уолтер Раудалес, лидер Левого движения Сальвадора MIS.
"Санкции любого рода, особенно экономические, это жестоко, потому что влечет за собой множественные последствия для целых народов: санкции правящих элит Запада в отношении России непоправимым образом увеличат бедность в мире", — сказал Раудалес.
Собеседник агентства, также возглавляющий издание Independiente, указал на то, что Сальвадор и весь регион Центральной Америки уже страдают от влияния санкций, которое выражается в росте цен на топливо и сырье.
"Это бьет по карманам, многие семьи больше не могут получить доступ к основной продовольственной корзине, в конечном итоге… становятся беднее и голоднее", — пояснил Раудалес, основатель нового на политическом поле страны гражданского движения, которое стало лидером левых сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на спецоперацию РФ на Украине западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.