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Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки - РИА Новости, 02.04.2022
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Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки
Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки - РИА Новости, 02.04.2022
Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки
Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T18:40
2022-04-02T18:57
в мире
военно-морские силы сша
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее.Полминуты президент США стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине порта Уилмингтона раздавались торжественные залпы. Рука главы государства была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку. Окружение Байдена внимательно следило за церемонией, как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами.Это происходило во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния". Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тысячи человек.
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в мире, военно-морские силы сша, сша, джо байден
18:40 02.04.2022 (обновлено: 18:57 02.04.2022)
 
Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Президент США Байден, похоже, задремал на церемонии ввода в строй атомной подлодки

© Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
© Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее.
Полминуты президент США стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине порта Уилмингтона раздавались торжественные залпы. Рука главы государства была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку. Окружение Байдена внимательно следило за церемонией, как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами.
Это происходило во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния".
Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.
На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тысячи человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
30 марта, 11:50
Fox News: Байден, говоря о Путине, случайно раскрыл планы Белого дома
 
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