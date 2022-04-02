https://ria.ru/20220402/bayden-1781474251.html

Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки - РИА Новости, 02.04.2022

Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T18:40

2022-04-02T18:40

2022-04-02T18:57

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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее.Полминуты президент США стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине порта Уилмингтона раздавались торжественные залпы. Рука главы государства была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку. Окружение Байдена внимательно следило за церемонией, как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами.Это происходило во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния". Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220330/belyydom-1780826372.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, военно-морские силы сша, сша, джо байден