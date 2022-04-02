18:40 02.04.2022 (обновлено: 18:57 02.04.2022)
Байден "задремал" на церемонии ввода в строй атомной подлодки
Президент США Байден, похоже, задремал на церемонии ввода в строй атомной подлодки
© Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден
© Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее.
Полминуты президент США стоял с закрытыми глазами, пока в окружающей тишине порта Уилмингтона раздавались торжественные залпы. Рука главы государства была зафиксирована у лба в воинском приветствии. Затем Байден проморгался и слегка поправил приложенную ко лбу руку. Окружение Байдена внимательно следило за церемонией, как следует из трансляции Белого дома, остальные участники мероприятия стояли с открытыми глазами.
Это происходило во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния".
Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.
На церемонию, по данным ВМС, были приглашены 1,5 тысячи человек.