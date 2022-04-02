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Экс-боец "Айдара" объяснил, почему сдался России - РИА Новости, 02.04.2022
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Экс-боец "Айдара" объяснил, почему сдался России
Экс-боец "Айдара" объяснил, почему сдался России - РИА Новости, 02.04.2022
Экс-боец "Айдара" объяснил, почему сдался России
Жители Украины устали от притеснения русского языка со стороны киевского режима, от того, что в школах детей очень сильно заставляют говорить на украинском... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:55
2022-04-02T13:55
в мире
украина
республика крым
алушта
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Жители Украины устали от притеснения русского языка со стороны киевского режима, от того, что в школах детей очень сильно заставляют говорить на украинском языке, заявил бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.Он рассказал, что родился в Алуште, в Крыму. "Там находятся мои родные - отец, мать. Я оттуда родом. Хочется вернуться домой, потому что уже долгое время я их не видел. Хочется проживать там", - сказал экс-боец.На Украине "устали от ущемления языка", эта ситуация гражданам страны надоела, подчеркнул Нурыга."Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают на украинский язык", - отметил Нурыга. "Для меня это неприемлемо. Я хочу разговаривать на том языке, на котором я разговариваю с детства... Хочется домой, мира", - добавил он.
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украина
республика крым
алушта
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в мире, украина, республика крым, алушта, россия, ситуация в днр и лнр
13:55 02.04.2022
 
Экс-боец "Айдара" объяснил, почему сдался России

Экс-боец "Айдара" заявил, что сдался России из-за желания говорить на русском

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Айдар"
Бойцы батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Айдар". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Жители Украины устали от притеснения русского языка со стороны киевского режима, от того, что в школах детей очень сильно заставляют говорить на украинском языке, заявил бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" Денис Нурыга, сдавшийся и перешедший на сторону России.
Он рассказал, что родился в Алуште, в Крыму. "Там находятся мои родные - отец, мать. Я оттуда родом. Хочется вернуться домой, потому что уже долгое время я их не видел. Хочется проживать там", - сказал экс-боец.
На Украине "устали от ущемления языка", эта ситуация гражданам страны надоела, подчеркнул Нурыга.
"Ущемляют за русский язык. Документация абсолютно должна быть, где бы ни работал, вестись на украинском языке. В школе детей очень сильно напрягают на украинский язык", - отметил Нурыга. "Для меня это неприемлемо. Я хочу разговаривать на том языке, на котором я разговариваю с детства... Хочется домой, мира", - добавил он.
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