https://ria.ru/20220402/arest-1781496393.html
Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс
Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс - РИА Новости, 02.04.2022
Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс
Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T23:12
2022-04-02T23:12
2022-04-02T23:12
в мире
великобритания
протесты
эссекс
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ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости. Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции.В пятницу и субботу активисты движения Extinction Rebellion заблокировали объекты нефтепромысла, в том числе нефтетерминалы и бензовозы, требуя от правительства прекратить использование углеводородного топлива."В общей сложности мы арестовали 83 человека после протестов. Вчера 1 апреля было арестовано 63 человека, и ещё 20 человек 2 апреля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220402/zabastovka-1781470599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, протесты, эссекс
Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс
Полиция арестовала 83 экоактивиста за блокировку нефтетерминалов и бензовозов в Эссексе
ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости. Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции.
В пятницу и субботу активисты движения Extinction Rebellion заблокировали объекты нефтепромысла, в том числе нефтетерминалы и бензовозы, требуя от правительства прекратить использование углеводородного топлива.
"В общей сложности мы арестовали 83 человека после протестов. Вчера 1 апреля было арестовано 63 человека, и ещё 20 человек 2 апреля", - говорится в сообщении.