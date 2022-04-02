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Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс - РИА Новости, 02.04.2022
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Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс
Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс - РИА Новости, 02.04.2022
Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс
Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T23:12
2022-04-02T23:12
в мире
великобритания
протесты
эссекс
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ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости. Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции.В пятницу и субботу активисты движения Extinction Rebellion заблокировали объекты нефтепромысла, в том числе нефтетерминалы и бензовозы, требуя от правительства прекратить использование углеводородного топлива."В общей сложности мы арестовали 83 человека после протестов. Вчера 1 апреля было арестовано 63 человека, и ещё 20 человек 2 апреля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220402/zabastovka-1781470599.html
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в мире, великобритания, протесты, эссекс
23:12 02.04.2022
 
Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс

Полиция арестовала 83 экоактивиста за блокировку нефтетерминалов и бензовозов в Эссексе

© Depositphotos / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© Depositphotos / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости. Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции.
В пятницу и субботу активисты движения Extinction Rebellion заблокировали объекты нефтепромысла, в том числе нефтетерминалы и бензовозы, требуя от правительства прекратить использование углеводородного топлива.
"В общей сложности мы арестовали 83 человека после протестов. Вчера 1 апреля было арестовано 63 человека, и ещё 20 человек 2 апреля", - говорится в сообщении.
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В миреВеликобританияПротестыЭссекс
 
 
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