https://ria.ru/20220402/arest-1781496393.html

Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс

Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс - РИА Новости, 02.04.2022

Полиция арестовала 83 экоактивиста в английском графстве Эссекс

Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T23:12

2022-04-02T23:12

2022-04-02T23:12

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эссекс

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ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости. Полиция английского графства Эссекс арестовала 83 экоактивиста, которые заблокировали объекты нефтепромысла, следует из сообщения полиции.В пятницу и субботу активисты движения Extinction Rebellion заблокировали объекты нефтепромысла, в том числе нефтетерминалы и бензовозы, требуя от правительства прекратить использование углеводородного топлива."В общей сложности мы арестовали 83 человека после протестов. Вчера 1 апреля было арестовано 63 человека, и ещё 20 человек 2 апреля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220402/zabastovka-1781470599.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, великобритания, протесты, эссекс