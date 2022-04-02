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Суд арестовал подозреваемого в бандитизме главу федерации кудо по ДФО - РИА Новости, 02.04.2022
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Суд арестовал подозреваемого в бандитизме главу федерации кудо по ДФО
Суд арестовал подозреваемого в бандитизме главу федерации кудо по ДФО - РИА Новости, 02.04.2022
Суд арестовал подозреваемого в бандитизме главу федерации кудо по ДФО
Суд заключил под стражу на 2 месяца руководителя федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александра Ясина, подозреваемого в бандитизме,... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T13:13
2022-04-02T13:13
россия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
криминал
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Суд заключил под стражу на 2 месяца руководителя федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александра Ясина, подозреваемого в бандитизме, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Накануне ведомство сообщало, что руководитель федерации кудо по ДФО Александр Ясин подозревается в создании в начале 1990-х годов вооруженной банды, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, сейчас Ясин проходит по уголовному делу по статье "Бандитизм". По данным на сайте федерации кудо, у Ясина черный пояс, третий дан. Он является обладателем ряда государственных и иных наград и знаков отличия, в том числе почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Минспорта РФ."Сегодня по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении Александра Ясина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для закрепления доказательной базы и предъявления обвинения.По данным СК, с 1990 года во Владивостоке была создана банда, в которую входили четыре основных лидера, среди которых был Ясин. Они за денежное вознаграждение обеспечивали безопасность работы предпринимателей малого и среднего бизнеса, подконтрольных руководителю банды. По данным следствия, они также нападали на предпринимателей с оружием, вымогали деньги, убивали людей, в том числе, чтобы завладеть коммерческими предприятиями и деньгами. Банда совершала и другие преступления.В мае 2004 года после смерти руководителя банды Ясин возглавил ОПГ, члены которой под его руководством продолжили нападения на граждан и организации, сообщает СУСК. Подозреваемый и другие участники банды незаконно покупали и хранили в Приморье огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества. Их они использовали при нападениях.В ходе расследования уголовного дела один из фигурантов добровольно выдал несколько единиц оружия и боеприпасы. По уголовному делу также задержаны два других соучастника. В СУСК журналистам также уточнили, что Ясин является руководителем федерации ММА и дзюдо по Приморскому краю.
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россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, криминал
13:13 02.04.2022
 
Суд арестовал подозреваемого в бандитизме главу федерации кудо по ДФО

Суд арестовал на два месяца главу федерации кудо по ДФО, подозреваемого в бандитизме

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Суд заключил под стражу на 2 месяца руководителя федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александра Ясина, подозреваемого в бандитизме, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Накануне ведомство сообщало, что руководитель федерации кудо по ДФО Александр Ясин подозревается в создании в начале 1990-х годов вооруженной банды, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, сейчас Ясин проходит по уголовному делу по статье "Бандитизм". По данным на сайте федерации кудо, у Ясина черный пояс, третий дан. Он является обладателем ряда государственных и иных наград и знаков отличия, в том числе почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Минспорта РФ.
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"Сегодня по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении Александра Ясина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для закрепления доказательной базы и предъявления обвинения.
По данным СК, с 1990 года во Владивостоке была создана банда, в которую входили четыре основных лидера, среди которых был Ясин. Они за денежное вознаграждение обеспечивали безопасность работы предпринимателей малого и среднего бизнеса, подконтрольных руководителю банды. По данным следствия, они также нападали на предпринимателей с оружием, вымогали деньги, убивали людей, в том числе, чтобы завладеть коммерческими предприятиями и деньгами. Банда совершала и другие преступления.
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В мае 2004 года после смерти руководителя банды Ясин возглавил ОПГ, члены которой под его руководством продолжили нападения на граждан и организации, сообщает СУСК. Подозреваемый и другие участники банды незаконно покупали и хранили в Приморье огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества. Их они использовали при нападениях.
В ходе расследования уголовного дела один из фигурантов добровольно выдал несколько единиц оружия и боеприпасы. По уголовному делу также задержаны два других соучастника. В СУСК журналистам также уточнили, что Ясин является руководителем федерации ММА и дзюдо по Приморскому краю.
 
РоссияВладивостокПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКриминал
 
 
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