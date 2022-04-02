17:52 02.04.2022 (обновлено: 17:54 02.04.2022)
Американский телеканал подловил власти США на попытке скрыть ложь о России
Fox News: США и Запад могли отказаться от провокаций в отношении России
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американские власти годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и сейчас тщательно стараются скрыть собственные ошибки. Такое мнение озвучил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
"Наши лидеры <…> продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно", — сказал он.
Во время эфира Карлсон вспомнил "предсказание", сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: на показанной телеканалом видеозаписи политик призывал "прекратить играть в военные игры на Украине" и заявлял, что на Западе "прямо поощряли восстание" в этой стране. Также в его выступлении упоминалась возможная реакция "русского медведя" на какие бы то ни было провокации.
Сам телеведущий напомнил, что Фараж не славился симпатиями в отношении России, однако предостерегал от "безрассудств", которые сейчас, как уточнил журналист, происходят из-за политики главы Белого дома Джо Байдена.
Помимо этого, Карлсон напомнил, что антироссийские санкции, введенные из-за специальной военной операции на Украине, значительно ударили по интересам и Великобритании, и Соединенных Штатов.
"Нам еще долго за это расплачиваться", — заключил он.
Западные страны объявили о новых санкциях после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
Президент Владимир путин в свою очередь заявил, что такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Также он отметил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.