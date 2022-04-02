https://ria.ru/20220402/amerika-1781470301.html

Американский телеканал подловил власти США на попытке скрыть ложь о России

Американский телеканал подловил власти США на попытке скрыть ложь о России - РИА Новости, 02.04.2022

Американский телеканал подловил власти США на попытке скрыть ложь о России

Американские власти годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и сейчас тщательно стараются скрыть собственные ошибки. Такое мнение озвучил... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T17:52

2022-04-02T17:52

2022-04-02T17:54

в мире

сша

россия

евросоюз

джо байден

владимир путин

украина

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Американские власти годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и сейчас тщательно стараются скрыть собственные ошибки. Такое мнение озвучил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Наши лидеры <…> продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно", — сказал он.Во время эфира Карлсон вспомнил "предсказание", сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: на показанной телеканалом видеозаписи политик призывал "прекратить играть в военные игры на Украине" и заявлял, что на Западе "прямо поощряли восстание" в этой стране. Также в его выступлении упоминалась возможная реакция "русского медведя" на какие бы то ни было провокации.Сам телеведущий напомнил, что Фараж не славился симпатиями в отношении России, однако предостерегал от "безрассудств", которые сейчас, как уточнил журналист, происходят из-за политики главы Белого дома Джо Байдена.Помимо этого, Карлсон напомнил, что антироссийские санкции, введенные из-за специальной военной операции на Украине, значительно ударили по интересам и Великобритании, и Соединенных Штатов."Нам еще долго за это расплачиваться", — заключил он.Западные страны объявили о новых санкциях после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир путин в свою очередь заявил, что такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Также он отметил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220402/amerika-1781459690.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

сша

россия

украина

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, россия, евросоюз, джо байден, владимир путин, украина