https://ria.ru/20220402/amerika-1781459690.html

Американцы отказались винить Путина в собственных бедах

Американцы отказались винить Путина в собственных бедах - РИА Новости, 02.04.2022

Американцы отказались винить Путина в собственных бедах

Президент США Джо Байден перекладывает ответственность за топливный кризис в стране на плечи российского лидера Владимира Путина, заявила ведущая новостного... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T15:59

2022-04-02T15:59

2022-04-02T16:48

цены на нефть

джо байден

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден перекладывает ответственность за топливный кризис в стране на плечи российского лидера Владимира Путина, заявила ведущая новостного выпуска телеканала ABC News. Зрители горячо поддержали слова журналистки в комментариях."Байден как футбольный тренер, который не выиграл ни одной игры. Он вечно повторяет, что во всем виноват его предыдущий коллега или соперник", — написал один из пользователей."Вся мировая экономика связана между собой. Нельзя ввести санкции против одной страны и думать, что это никак не отразится на вас", — добавил другой."Вот что случается, когда ты зависишь от страны, против которой объявляешь санкции", — ответили предыдущему комментатору."Байден никогда не возьмет на себя ответственность за все, что он делает", — поделился мнением зритель."Путин смеется над Байденом. Все знают, кто на самом деле виноват", — заключил еще один.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После того, как президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода. Президент США также потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти.

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html

https://ria.ru/20220402/evropa-1781361741.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, джо байден, сша, россия, владимир путин, в мире