https://ria.ru/20220402/amerika-1781455317.html

Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока

Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 02.04.2022

Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока

Вашингтон все увереннее завоевывает статус ненадежного партнера, это сказывается и на отношениях США с союзниками на Ближнем Востоке, заявил глава оборонного... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:59

2022-04-02T14:59

2022-04-02T14:59

в мире

джо байден

россия

сша

ближний восток

украина

виктор бондарев

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон все увереннее завоевывает статус ненадежного партнера, это сказывается и на отношениях США с союзниками на Ближнем Востоке, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."Вашингтон вступил на скользкую тропу, когда решил стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия. Россия по своей мощи - это не бывшая Югославия, не Ирак, не Сирия и уж тем более не Афганистан", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.По его словам, наглядно видно, как на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине мгновенно обострились отношения между США и странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.Среди наиболее заметных причин напряженности он отметил нежелание Саудовской Аравии и ОАЭ увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об "осуждении" специальной военной операции России на Украине. "Администрация (президента США) Джо Байдена считает недостаточно артикулированным "осуждение Москвы" странами Персидского залива, которым сами когда-то предлагали находить "региональные решения" в различных конфликтных ситуациях на Ближнем Востоке", - подчеркнул Бондарев.По его мнению, нежелание администрации Байдена решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам со стороны йеменских хуситов и ее стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном, "также являются факторами, повлиявшими на охлаждение отношений между США и союзниками из стран Персидского залива"."В Объединенных Арабских Эмиратах недовольны задержками поставок истребителей США F-35, а также продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий", - отметил он.По словам законодателя, "Соединенные Штаты постепенно, но уверенно завоёвывают статус ненадежного партнера, дальше эта ситуация будет только усугубляться и приведёт к тому, что мир поймёт - "а царь то липовый".

https://ria.ru/20220401/predatelstvo-1781243026.html

https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html

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сша

ближний восток

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, джо байден, россия, сша, ближний восток, украина, виктор бондарев