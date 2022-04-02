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Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 02.04.2022
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Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока
Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 02.04.2022
Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока
Вашингтон все увереннее завоевывает статус ненадежного партнера, это сказывается и на отношениях США с союзниками на Ближнем Востоке, заявил глава оборонного... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:59
2022-04-02T14:59
в мире
джо байден
россия
сша
ближний восток
украина
виктор бондарев
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон все увереннее завоевывает статус ненадежного партнера, это сказывается и на отношениях США с союзниками на Ближнем Востоке, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев."Вашингтон вступил на скользкую тропу, когда решил стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия. Россия по своей мощи - это не бывшая Югославия, не Ирак, не Сирия и уж тем более не Афганистан", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.По его словам, наглядно видно, как на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине мгновенно обострились отношения между США и странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.Среди наиболее заметных причин напряженности он отметил нежелание Саудовской Аравии и ОАЭ увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об "осуждении" специальной военной операции России на Украине. "Администрация (президента США) Джо Байдена считает недостаточно артикулированным "осуждение Москвы" странами Персидского залива, которым сами когда-то предлагали находить "региональные решения" в различных конфликтных ситуациях на Ближнем Востоке", - подчеркнул Бондарев.По его мнению, нежелание администрации Байдена решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам со стороны йеменских хуситов и ее стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном, "также являются факторами, повлиявшими на охлаждение отношений между США и союзниками из стран Персидского залива"."В Объединенных Арабских Эмиратах недовольны задержками поставок истребителей США F-35, а также продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий", - отметил он.По словам законодателя, "Соединенные Штаты постепенно, но уверенно завоёвывают статус ненадежного партнера, дальше эта ситуация будет только усугубляться и приведёт к тому, что мир поймёт - "а царь то липовый".
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ближний восток
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в мире, джо байден, россия, сша, ближний восток, украина, виктор бондарев
14:59 02.04.2022
 
Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока

Бондарев: США завоевывают статус ненадежного партнера, это видят на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон все увереннее завоевывает статус ненадежного партнера, это сказывается и на отношениях США с союзниками на Ближнем Востоке, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Вашингтон вступил на скользкую тропу, когда решил стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия. Россия по своей мощи - это не бывшая Югославия, не Ирак, не Сирия и уж тем более не Афганистан", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
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В США пожаловались на предательство "ближневосточных друзей"
По его словам, наглядно видно, как на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине мгновенно обострились отношения между США и странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Среди наиболее заметных причин напряженности он отметил нежелание Саудовской Аравии и ОАЭ увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об "осуждении" специальной военной операции России на Украине. "Администрация (президента США) Джо Байдена считает недостаточно артикулированным "осуждение Москвы" странами Персидского залива, которым сами когда-то предлагали находить "региональные решения" в различных конфликтных ситуациях на Ближнем Востоке", - подчеркнул Бондарев.
По его мнению, нежелание администрации Байдена решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам со стороны йеменских хуситов и ее стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном, "также являются факторами, повлиявшими на охлаждение отношений между США и союзниками из стран Персидского залива".
"В Объединенных Арабских Эмиратах недовольны задержками поставок истребителей США F-35, а также продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий", - отметил он.
По словам законодателя, "Соединенные Штаты постепенно, но уверенно завоёвывают статус ненадежного партнера, дальше эта ситуация будет только усугубляться и приведёт к тому, что мир поймёт - "а царь то липовый".
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В миреДжо БайденРоссияСШАБлижний ВостокУкраинаВиктор Бондарев
 
 
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