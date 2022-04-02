Сенатор объяснил обострение отношений США со странами Ближнего Востока
Бондарев: США завоевывают статус ненадежного партнера, это видят на Ближнем Востоке
Виктор Бондарев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Вашингтон все увереннее завоевывает статус ненадежного партнера, это сказывается и на отношениях США с союзниками на Ближнем Востоке, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
По его словам, наглядно видно, как на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине мгновенно обострились отношения между США и странами Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Среди наиболее заметных причин напряженности он отметил нежелание Саудовской Аравии и ОАЭ увеличить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США, а также вопрос об "осуждении" специальной военной операции России на Украине. "Администрация (президента США) Джо Байдена считает недостаточно артикулированным "осуждение Москвы" странами Персидского залива, которым сами когда-то предлагали находить "региональные решения" в различных конфликтных ситуациях на Ближнем Востоке", - подчеркнул Бондарев.
По его мнению, нежелание администрации Байдена решительно реагировать на продолжающиеся ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам со стороны йеменских хуситов и ее стремление подписать новую ядерную сделку с Тегераном, "также являются факторами, повлиявшими на охлаждение отношений между США и союзниками из стран Персидского залива".
"В Объединенных Арабских Эмиратах недовольны задержками поставок истребителей США F-35, а также продолжающимися переговорами по Совместному всеобъемлющему плану действий", - отметил он.
По словам законодателя, "Соединенные Штаты постепенно, но уверенно завоёвывают статус ненадежного партнера, дальше эта ситуация будет только усугубляться и приведёт к тому, что мир поймёт - "а царь то липовый".
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