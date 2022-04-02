https://ria.ru/20220402/alzhir-1781495435.html

В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе

В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе - РИА Новости, 02.04.2022

В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе

Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа, заявил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T23:06

2022-04-02T23:06

2022-04-02T23:06

экономика

европа

африка

алжир (республика)

опек

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657908_164:0:2729:1443_1920x0_80_0_0_a0473ff5f003622caf1bcbf36c08cd41.jpg

КАИР, 2 апр – РИА Новости. Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа, заявил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.По словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа. Хаккар также сообщил, что компания с начала года обнаружила три новых нефтяных месторождения, одно из них с запасами порядка миллиарда баррелей.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781353360.html

европа

африка

алжир (республика)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, африка, алжир (республика), опек, цены на нефть, россия