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В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе - РИА Новости, 02.04.2022
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В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе
В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе - РИА Новости, 02.04.2022
В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе
Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа, заявил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach... РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T23:06
2022-04-02T23:06
экономика
европа
африка
алжир (республика)
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цены на нефть
россия
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КАИР, 2 апр – РИА Новости. Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа, заявил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.По словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа. Хаккар также сообщил, что компания с начала года обнаружила три новых нефтяных месторождения, одно из них с запасами порядка миллиарда баррелей.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
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экономика, европа, африка, алжир (республика), опек, цены на нефть, россия
23:06 02.04.2022
 
В Алжире заявили, что не смогут компенсировать российский газ Европе

Компания Sonatrach: Алжир в данный момент не может компенсировать российский газ Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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КАИР, 2 апр – РИА Новости. Алжир в данный момент не способен компенсировать Европе поставки российского газа, заявил генеральный директор государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.

"У нас сейчас есть несколько миллиардов кубометров газа, которые не могут заменить российский газ. С другой стороны, с учетом темпа разведки месторождений наши мощности возрастут вдвое в течение четырех лет, что обеспечивает многообещающие перспективы для наших европейских клиентов", - заявил Хаккар агентству APS в ответ на вопрос о способности страны компенсировать отсутствие поставок российского газа в Европу.

По словам Хаккара, компания намерена с 2022 по 2026 год инвестировать порядка 40 миллиардов долларов в разведку и добычу нефти и газа. Хаккар также сообщил, что компания с начала года обнаружила три новых нефтяных месторождения, одно из них с запасами порядка миллиарда баррелей.
Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года - 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.
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