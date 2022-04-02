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В центре Нью-Йорка проходит акция в поддержку России и Донбасса - РИА Новости, 02.04.2022
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В центре Нью-Йорка проходит акция в поддержку России и Донбасса
В центре Нью-Йорка проходит акция в поддержку России и Донбасса - РИА Новости, 02.04.2022
В центре Нью-Йорка проходит акция в поддержку России и Донбасса
В центре Нью-Йорка напротив известного туристам магазина "Мэйсис" проходит акция в поддержку России, ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T22:09
2022-04-02T22:26
в мире
россия
сша
донбасс
нато
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НЬЮ-ЙОРК, 2 апр — РИА Новости. В центре Нью-Йорка напротив известного туристам магазина "Мэйсис" проходит акция в поддержку России, ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проводят неправительственные организации, в их числе "Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине", "Остановите кампанию лжи о войне".Собравшиеся держат в руках транспаранты с надписями "Остановите террор неонацистов на Украине", "Нет войне против России и Донбасса", "Верните прежние цены на продукты и бензин", "Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО"."Это не вторжение России. Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали восемь лет. 14 тысяч человек погибли, и ни одно масштабное западное СМИ об этом не сообщает", — заявил один из участников акции.По его словам, американскому правительству не нравится, что ДНР и ЛНР объявили о суверенитете."США считают, что только они могут провозглашать государства независимыми", — добавил он.Как заявил РИА Новости представитель "Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине" Грэг Баттерфилд, людей в США заваливают ложью и дезинформацией."Никому не говорят о восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО. Никому не говорят, что Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую", — сказал он.Баттерфилд отметил, что Вашингтон пытается изобразить Москву агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО."Мы здесь, чтобы сказать этому "нет". Большинство граждан США всего этого не знают. Вместо этого они страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции", — заявил Баттерфилд.Собравшиеся считают, что американским властям следует направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.Один из активистов по имени Дэвид повесил на рукава георгиевские ленты."Оранжевый и черный цвета — символ антифашизма. Я здесь, чтобы выступить против фашизма на Украине, в США и во всем мире", — сказал он.По его мнению, западные страны не волнует благополучие обычных граждан Украины. "Они хотят воевать до последнего украинца. Их не волнует благополучие и здоровье украинцев. Я поддерживаю действия России", - подчеркнул он.Подобная акция большая редкость в Нью-Йорке. В основном здесь проходят антироссийские акции в поддержку Украины — эти настроения активно поощряют и власти штата. Многие здания города подсвечены в цвета украинского флага.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/germaniya-1781316836.html
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в мире, россия, сша, донбасс, нато
22:09 02.04.2022 (обновлено: 22:26 02.04.2022)
 
В центре Нью-Йорка проходит акция в поддержку России и Донбасса

Акция в поддержку Донбасса и России проходит в центре Нью-Йорка

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк
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НЬЮ-ЙОРК, 2 апр — РИА Новости. В центре Нью-Йорка напротив известного туристам магазина "Мэйсис" проходит акция в поддержку России, ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проводят неправительственные организации, в их числе "Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине", "Остановите кампанию лжи о войне".
Собравшиеся держат в руках транспаранты с надписями "Остановите террор неонацистов на Украине", "Нет войне против России и Донбасса", "Верните прежние цены на продукты и бензин", "Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО".
"Это не вторжение России. Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали восемь лет. 14 тысяч человек погибли, и ни одно масштабное западное СМИ об этом не сообщает", — заявил один из участников акции.
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Немецкий активист рассказал, как проводит акции в поддержку России
По его словам, американскому правительству не нравится, что ДНР и ЛНР объявили о суверенитете.
"США считают, что только они могут провозглашать государства независимыми", — добавил он.
Как заявил РИА Новости представитель "Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине" Грэг Баттерфилд, людей в США заваливают ложью и дезинформацией.
"Никому не говорят о восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО. Никому не говорят, что Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую", — сказал он.
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Баттерфилд отметил, что Вашингтон пытается изобразить Москву агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО.
"Мы здесь, чтобы сказать этому "нет". Большинство граждан США всего этого не знают. Вместо этого они страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции", — заявил Баттерфилд.
Собравшиеся считают, что американским властям следует направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.
Один из активистов по имени Дэвид повесил на рукава георгиевские ленты.
"Оранжевый и черный цвета — символ антифашизма. Я здесь, чтобы выступить против фашизма на Украине, в США и во всем мире", — сказал он.
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По его мнению, западные страны не волнует благополучие обычных граждан Украины.
"Они хотят воевать до последнего украинца. Их не волнует благополучие и здоровье украинцев. Я поддерживаю действия России", - подчеркнул он.
Подобная акция большая редкость в Нью-Йорке. В основном здесь проходят антироссийские акции в поддержку Украины — эти настроения активно поощряют и власти штата. Многие здания города подсвечены в цвета украинского флага.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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