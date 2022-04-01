https://ria.ru/20220401/zoloto-1781061352.html

"Не отдадим землю чужакам": над жителями Хакасии нависла новая угроза

"Не отдадим землю чужакам": над жителями Хакасии нависла новая угроза - РИА Новости, 01.04.2022

"Не отдадим землю чужакам": над жителями Хакасии нависла новая угроза

Жители Бирикчуля в Хакасии бьют тревогу: рядом с селом коммерсанты бурят скважины в поисках золота. Если драгметалл обнаружат в промышленных масштабах, будут... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:09

общество

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

всемирный фонд дикой природы

республика хакасия

аскизский район

природа

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Жители Бирикчуля в Хакасии бьют тревогу: рядом с селом коммерсанты бурят скважины в поисках золота. Если драгметалл обнаружат в промышленных масштабах, будут вырубать лес и рыть карьеры. Люди категорически против: соседние поселки — золотоносные, с приходом добытчиков экологическая обстановка там резко ухудшилась. РИА Новости разбиралось в ситуации."Пришли, не спрашивая"В Бирикчуле всего около трех тысяч жителей. Рабочий поселок основали в 1949-м, когда строили железную дорогу от Абакана до Междуреченска Кемеровской области. Большинство местных — вахтовики."Есть сельпо, администрация. Две школы, правда, уже совсем ветхие. Всего 186 учащихся, выпускников нынче только трое — никогда такого не было, — рассказывает учитель русского языка Надежда Садовьева. — Новое здание еще не достроили, а крыша уже развалилась".В больнице семь специалистов, пациентов, как правило, отправляют за 60 километров в райцентр — село Аскиз. Аптека там же. К этому привыкли. "У нас чистый воздух, прозрачные речки, пышная тайга. Собственное хозяйство — рыбачим, выращиваем овощи, разводим скот", — перечисляет местная жительница Ирина Кулакова.Экологический вопрос в районе стоит остро. В соседних таежных поселках, рядом с которыми добывают россыпное золото, ситуация плачевная. Гектары леса вырублены, кристально чистые реки окрасились в неестественные цвета и обмелели, почва отравлена.В начале года бирикчульцы узнали, что к ним тоже заходят золотари. Компания "Дороги и инженерные сооружения" ("Диис") получила лицензию на "поиск и оценку месторождений полезных ископаемых" в районе урочища Салат — в 15 километрах от поселка. Разрешение действует до 2026-го. Если драгметалл обнаружат в промышленных масштабах — от 250 миллиграммов на кубический метр рыхлой породы, — могут претендовать на лицензию по добыче."Явились, не спрашивая, — отмечает депутат районного совета Максим Ярмольчик. — Конечно, мы всполошились. Они зашли в верховье реки Аскиз. По руслу — девять населенных пунктов. Судя по тому, что происходит у других, ничего хорошего нас не ждет"."Диалог не состоялся"Жители села записали видеообращение к главе республики Валентину Коновалову. "Катастрофические последствия варварской добычи уже известны. Как пример — поселки Балыкса и Неожиданный. Последний уничтожен фактически полностью. Там золото добывали 200 лет, но никогда — такими губительными методами, как сегодня. Наученные горьким опытом, хотим сохранить наш лес и чистые реки, — возмущаются местные. — Ни за что не отдадим село пришлым!"Жаловались во все инстанции, но пока безрезультатно. В конце января провели сход, на котором присутствовали представители "Диис" и администрации района."Почему мы вообще должны вас спрашивать?" — услышали мы. Диалог толком не состоялся. Больше встреч не было", — говорит Кулакова.По словам Ярмольчика, администрации района и села уже заключили с компанией соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.Главный геолог "Диис" Татьяна Чернышева объяснила РИА Новости: фирма выполняет только поисково-разведочные работы, разрешения на добычу нет. Бурят скважины и проверяют, есть ли благородный металл. Сейчас их три — глубиной по восемь метров. Пока "ни золотинки".Чернышева так описывает процесс формирования участков под лицензии. Правительство разрабатывает долгосрочные программы развития регионов. Местные власти составляют перечень мест и привлекают экспертов для изучения геологических данных. Готовые списки передают в Минприроды."Мнение о том, что мы опираемся на какие-либо карты, ошибочно. Пришли, по сути, на пустое место, информации очень мало. Известно, что в 50 километрах к югу от нашего лицензионного участка есть месторождение так называемого коренного золота. Это позволяет предположить наличие россыпного золота в Салате, — рассказывает эксперт. — Коренные месторождения образуются из растворов и расплавов, поступающих из глубинных недр. Рядом с такими, как правило, есть россыпь".Если золото найдется, пройдет экспертизы и его поставят на государственный баланс, предприятие получит "свидетельство о первооткрывательстве месторождений". Затем объявят аукцион. На лицензию могут претендовать и другие компании, но в приоритете будет "Диис".Золотые горыДля промывки используют специальное устройство — гидромонитор. С одной стороны из него в отвал выходит пустая порода, образуя насыпь, с другой — в отстойник сливается грязная вода. Внутри механизма остаются мелкие и средние камни, которые проваливаются в перфолисты.Мощным потоком воды их отправляют по золотоносной трубе в колоду. Там металл оседает на специальных резиновых ковриках, и доводчики собирают золотосодержащий концентрат. Важно соблюдать технические требования, иначе отходы, попав в реки и почву, уничтожат все живое.Скоро состоятся публичные слушания. Чернышевой за 70, она специалист с большим стажем и сама живет в Бирикчуле. Не сомневается, что с приходом компании в селе наладится инфраструктура, ведь "начнут поступать налоги в бюджет".Но другие так не считают. Приводят в пример компанию "Золотая звезда", которая добывает здесь с советских времен."Они тоже организовали публичные слушания. Люди, пережившие 90-е, согласились, поскольку нуждались в работе. С экологией тогда таких проблем не было, — вспоминает Кулакова. — Обещали золотые горы, а в итоге мы остались не у дел. Принимают к себе только вахтовиков — и никаких улучшений в инфраструктуре. Спасибо хотя бы, что не портят нам жизнь".Россыпное золотоВ Бирикчуле подняли шум все же не на пустом месте. Так, по данным спутникового мониторинга Всемирного фонда дикой природы (WWF), из-за золотодобывающих компаний участились случаи загрязнения рек в Сибири и на Дальнем Востоке. За год протяженность пораженных участков увеличилась на 2197 километров.Эксперты поясняют: проблема в том, что разрешения на поиск новых месторождений драгметалла выдают без конкурса. Множество небольших компаний, прикрываясь лицензиями, начинают незаконную добычу россыпного золота. При этом за такими предприятиями нет экологического надзора, ведь формально они не наносят вреда природе. И не платят налоги на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование водными ресурсами.В пресс-службе WWF добавляют: около 80 процентов всех загрязнений рек может быть связано именно с подобными предприятиями, которые отрабатывают лицензионные участки с минимальными запасами, на всем экономят, игнорируя природоохранное законодательство.К слову, вклад в социально-экономическое развитие регионов и муниципальных образований от добычи россыпного золота совсем небольшой. Средства от продажи лицензий, а также основная доля налоговых и неналоговых платежей уходят в федеральный бюджет. Например, в 2017-м золотодобывающие предприятия Амурской области перечислили 922 миллиона рублей в федеральный бюджет, 416 — в областной и лишь 50 — муниципалитетам.В WWF предлагают создать прозрачную систему контроля со стороны местного Росприроднадзора с помощью космического мониторинга. Необходимо ужесточить санкции к нарушителям, вплоть до отзыва лицензий и отказа в новых участках до тех пор, пока не исправятся и возместят ущерб. Кроме того, прежде чем выставлять участок на конкурс, надо дать эколого-экономическую оценку рентабельности разработок. И, конечно, организовать общественные обсуждения.

https://ria.ru/20210928/zoloto-1752016372.html

https://ria.ru/20201030/zagryaznenie-1582294752.html

республика хакасия

аскизский район

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2022

Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всемирный фонд дикой природы, республика хакасия, аскизский район, природа