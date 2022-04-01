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В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку - РИА Новости, 01.04.2022
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В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку
В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку - РИА Новости, 01.04.2022
В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после применения тренером Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного насилия к 12-летнему РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T05:38
2022-04-01T05:38
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после применения тренером Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного насилия к 12-летнему мальчику, сообщает СУСК по Новосибирской области.Предварительно следователи установили, что в январе 2022 года тренер-преподаватель спортивного центра в ходе тренировочного процесса применил к 12-летнему мальчику "физическое насилие" из-за того, что малолетний неправильно выполнил упражнение на перекладине. В социальных сетях и СМИ ранее распространили видео с жестоким обращением с детьми в Центре Подгорного."В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа о недопустимых методах работы тренеров в ГАУ НСО "Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного" будет проведена служебная проверка информации с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Сформирована комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств", — заявили в свою очередь в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.На пятницу 1 апреля запланирован выезд комиссии в учреждение, которая рассмотрит все возможные факты жестокого обращения с воспитанниками, даст оценку действиям руководства и персонала Центра, а также примет меры для исключения подобных ситуаций в будущем. Возможны организационные и кадровые решения, отметили в министерстве.Следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям должных лиц спортивного центра.
https://ria.ru/20220401/podrostok-1781194741.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, новосибирск
05:38 01.04.2022
 
В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку

В Новосибирске тренера Центра гимнастики заподозрили в жестокости к воспитаннику

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после применения тренером Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного насилия к 12-летнему мальчику, сообщает СУСК по Новосибирской области.
"Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", — говорится в сообщении.
Предварительно следователи установили, что в январе 2022 года тренер-преподаватель спортивного центра в ходе тренировочного процесса применил к 12-летнему мальчику "физическое насилие" из-за того, что малолетний неправильно выполнил упражнение на перекладине. В социальных сетях и СМИ ранее распространили видео с жестоким обращением с детьми в Центре Подгорного.
"В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа о недопустимых методах работы тренеров в ГАУ НСО "Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного" будет проведена служебная проверка информации с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Сформирована комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств", — заявили в свою очередь в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.
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На пятницу 1 апреля запланирован выезд комиссии в учреждение, которая рассмотрит все возможные факты жестокого обращения с воспитанниками, даст оценку действиям руководства и персонала Центра, а также примет меры для исключения подобных ситуаций в будущем. Возможны организационные и кадровые решения, отметили в министерстве.
Следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям должных лиц спортивного центра.
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