https://ria.ru/20220401/zhestokost-1781195194.html

В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку

В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку - РИА Новости, 01.04.2022

В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку

Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после применения тренером Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного насилия к 12-летнему РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T05:38

2022-04-01T05:38

2022-04-01T05:38

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 1 апр — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку после применения тренером Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного насилия к 12-летнему мальчику, сообщает СУСК по Новосибирской области.Предварительно следователи установили, что в январе 2022 года тренер-преподаватель спортивного центра в ходе тренировочного процесса применил к 12-летнему мальчику "физическое насилие" из-за того, что малолетний неправильно выполнил упражнение на перекладине. В социальных сетях и СМИ ранее распространили видео с жестоким обращением с детьми в Центре Подгорного."В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа о недопустимых методах работы тренеров в ГАУ НСО "Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного" будет проведена служебная проверка информации с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Сформирована комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств", — заявили в свою очередь в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.На пятницу 1 апреля запланирован выезд комиссии в учреждение, которая рассмотрит все возможные факты жестокого обращения с воспитанниками, даст оценку действиям руководства и персонала Центра, а также примет меры для исключения подобных ситуаций в будущем. Возможны организационные и кадровые решения, отметили в министерстве.Следователи СК устанавливают все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям должных лиц спортивного центра.

https://ria.ru/20220401/podrostok-1781194741.html

https://ria.ru/20220328/izbienie-1780426883.html

новосибирская область

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, новосибирск