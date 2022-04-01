07:14 01.04.2022 (обновлено: 07:34 01.04.2022)
Бастрыкин назвал главную причину жертв среди мирного населения на Украине
Глава СК Бастрыкин назвал главную причину жертв среди мирного населения на Украине
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал главной причиной жертв среди населения Донбасса обстрелы украинскими военными из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что глава СК провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону.
"В рамках совещания обсуждались вопросы расследования преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения ДНР и ЛНР. А.И. Бастрыкин подчеркнул, что главной причиной жертв среди мирного населения по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения", — говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.