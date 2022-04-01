https://ria.ru/20220401/zhertvy-1781199026.html

Бастрыкин назвал главную причину жертв среди мирного населения на Украине

Бастрыкин назвал главную причину жертв среди мирного населения на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

Бастрыкин назвал главную причину жертв среди мирного населения на Украине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал главной причиной жертв среди населения Донбасса обстрелы украинскими военными из оружия... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T07:14

2022-04-01T07:14

2022-04-01T07:34

в мире

александр бастрыкин

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ростов-на-дону

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал главной причиной жертв среди населения Донбасса обстрелы украинскими военными из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что глава СК провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/genotsid-1781198556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, александр бастрыкин, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, ростов-на-дону, владимир путин