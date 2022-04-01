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У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2022
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У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2022
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:20
2022-04-01T04:02
происшествия
землетрясение
южно-сахалинск
курильские острова
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 05.19 в пятницу (в четверг 21.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах юго-западнее курильского острова Симушир, очаг — на глубине 103 километра", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Собеседник агентства добавила, что данные об ощутимости не поступили.
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южно-сахалинск
курильские острова
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происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, курильские острова, россия
01:20 01.04.2022 (обновлено: 04:02 01.04.2022)
 
У побережья Курил произошло землетрясение

Сейсмолог Семенова: у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 05.19 в пятницу (в четверг 21.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах юго-западнее курильского острова Симушир, очаг — на глубине 103 километра", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Собеседник агентства добавила, что данные об ощутимости не поступили.
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ПроисшествияЗемлетрясениеЮжно-СахалинскКурильские островаРоссия
 
 
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