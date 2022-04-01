https://ria.ru/20220401/zemletryasenie-1781190000.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2022

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:20

2022-04-01T01:20

2022-04-01T04:02

происшествия

землетрясение

южно-сахалинск

курильские острова

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 05.19 в пятницу (в четверг 21.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах юго-западнее курильского острова Симушир, очаг — на глубине 103 километра", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Собеседник агентства добавила, что данные об ощутимости не поступили.

https://ria.ru/20220330/zemletryasenie-1780920033.html

южно-сахалинск

курильские острова

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, курильские острова, россия