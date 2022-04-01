https://ria.ru/20220401/zemletryasenie-1781190000.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2022
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:20
2022-04-01T01:20
2022-04-01T04:02
происшествия
землетрясение
южно-сахалинск
курильские острова
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 05.19 в пятницу (в четверг 21.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах юго-западнее курильского острова Симушир, очаг — на глубине 103 километра", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.Собеседник агентства добавила, что данные об ощутимости не поступили.
https://ria.ru/20220330/zemletryasenie-1780920033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, землетрясение, южно-сахалинск, курильские острова, россия
01:20 01.04.2022 (обновлено: 04:02 01.04.2022)
У побережья Курил произошло землетрясение
Сейсмолог Семенова: у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 05.19 в пятницу (в четверг 21.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах юго-западнее курильского острова Симушир, очаг — на глубине 103 километра", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Собеседник агентства добавила, что данные об ощутимости не поступили.