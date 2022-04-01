https://ria.ru/20220401/zelenskiy-1781191638.html

Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Зеленский лишил званий двух генералов СБУ - РИА Новости, 01.04.2022

Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух высших офицеров Службы безопасности, говорится в его видеообращении на YouTube-канале офиса президента. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T02:57

2022-04-01T02:57

2022-04-01T08:49

в мире

россия

донбасс

украина

служба безопасности украины

владимир зеленский

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281780_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_cb390ddd2ee11ebdec1b6628f4646716.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух высших офицеров Службы безопасности, говорится в его видеообращении на YouTube-канале офиса президента.По его словам, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.Он добавил, что Наумов и Криворучко "нарушили присягу и предали родину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/sbu-1781007897.html

россия

донбасс

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донбасс, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, херсонская область