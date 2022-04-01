https://ria.ru/20220401/zelenskiy-1781191638.html
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ - РИА Новости, 01.04.2022
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух высших офицеров Службы безопасности, говорится в его видеообращении на YouTube-канале офиса президента. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T02:57
2022-04-01T02:57
2022-04-01T08:49
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух высших офицеров Службы безопасности, говорится в его видеообращении на YouTube-канале офиса президента.По его словам, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.Он добавил, что Наумов и Криворучко "нарушили присягу и предали родину".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/sbu-1781007897.html
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в мире, россия, донбасс, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, херсонская область
02:57 01.04.2022 (обновлено: 08:49 01.04.2022)
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Президент Украины Зеленский лишил званий двух генералов СБУ Наумова и Криворучко