https://ria.ru/20220401/zaryade_aprel-1781251622.html
Классические хиты и новая музыка: семь лучших концертов "Зарядья" в апреле
Классические хиты и новая музыка: семь лучших концертов "Зарядья" в апреле - РИА Новости, 01.04.2022
Классические хиты и новая музыка: семь лучших концертов "Зарядья" в апреле
Любимая классика, редко звучащие произведения, а также новая музыка – в концертной афише зала "Зарядья" на ближайший месяц можно найти программы на любой вкус с РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:44
2022-04-01T12:44
2022-04-01T15:20
культпоход
константин хабенский
юрий башмет
игорь стравинский
чайковский
зарядье
новая россия
музыка
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Москва, 1 апр – РИА Новости. Любимая классика, редко звучащие произведения, а также новая музыка – в концертной афише зала "Зарядья" на ближайший месяц можно найти программы на любой вкус с участием самых разных исполнителей. РИА Новости выбрало лучшие апрельские концерты "Зарядья", которые нельзя пропустить.Самая знаменитая оратория Генделя4 апреля"Мессия" – одно из самых исполняемых произведения Генделя. Особенной любовью пользуется хор "Аллилуйя", который у всех на слуху. Эту ораторию – без преувеличения шедевр – композитор писал в момент личного кризиса. Автор множества сочинений он к этому моменту утратил любовь публики. Английские аристократы предпочитали ему итальянских композиторов, вплоть до того, что специально нанятые люди срывали его афиши, на концерты Генделя публика перестала ходить. В "Зарядье" оратория прозвучит в интерпретации признанных российских исполнителей на старинных инструментах – оркестра Pratum Integrum и вокального ансамбля INTRADA. В оратории задействованы четверо солистов: партии исполнят сопрано Лилия Гайсина, контратенор Василий Хорошев, тенор Сергей Годин и бас Игорь Подоплелов.Классик и трагик Чайковский7 апреляВ этот вечер выдающийся дирижер Александр Лазарев встанет за пульт Госоркестра имени Светланова. Имя Лазарева известно меломанам многих стран. С середины 1970-х он возглавлял оркестр Большого театра, позже активно работал с симфоническими оркестрами в Европе и Японии. В последние годы под руководством известного музыканта продолжают выходить оперные постановки, одна из недавних в Москве – "Хованщина" Мусоргского в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, которая в апреле возвращается на сцену.На концерте в "Зарядье" прозвучат одни из самых исполняемых произведений Чайковского – отличная возможность услышать эту музыку в прекрасном исполнении. Откроет вечер симфоническая увертюра "Ромео и Джульетта". В первом же отделении на сцену выйдет молодой виолончелист Александр Рамм.В свое время известность ему принесла серебряная медаль на конкурсе Чайковского в 2015 году, после которого были победы на других международных конкурсах. Впрочем, эти формальности лишь подтверждают главное: Александр – один из самых востребованных и талантливых музыкантов своего поколения. На концерте в "Зарядье" он исполнит с оркестром инструментальную пьесу Чайковского Pezzo capriccioso, которая входит в репертуар практически всех концертирующих виолончелистов. Завершит вечер последняя симфония композитора – Шестая, названная также "Патетической".Оперный коллаж8 апреляИзвестный баритон Василий Ладюк вместе с дирижером Владимиром Спиваковым и его Национальным филармонический оркестром России представляют программу из оперных арий и фрагментов. Василий Ладюк обладает красивым и бархатным баритоном, в его репертуаре самая разная музыка – от оперной классики и камерной лирики до популярных песен советских и российских композиторов.Певец активно концертирует и выступает на разных площадках. Его можно услышать в Москве – он ведущий солист "Новой оперы" – и, например, в Перми, где он в прошлом сезоне был солистом Пермской оперы. Музыкант постоянно участвует в разных музыкальных фестивалях, а также возглавляет и свой фестиваль "Опера Live"."Лист – это айсберг"16 апреляИменно такими словами пианист Александр Гиндин описывает творчество композитора, музыке которого посвящен специальный проект "Зарядья" Лист-project. "В рамках двух концертов цикла прозвучат все произведения Листа, написанные для фортепиано с оркестром. У меня дома на полке стоит полное собрание сочинений листа – это 32 тома, они на меня ежедневно много лет смотрят. Мне хотелось систематизировать в своем сознании и сознании слушателя всю эту музыку, создать такой каталог", – поясняет пианист.Музыка Листа очень разная. Какие-то произведения у всех на слуху – темы из венгерских рапсодий активно использовали даже режиссеры анимации. Однако, есть и подводная часть этого "айсберга". В первом апрельском концерте Лист-project прозвучат транскрипции Листа произведений других композиторов, ранняя пьеса "Malediction" ("Проклятье") для фортепиано и струнного оркестра, а также два "супер-хита". В концерте примет участие Симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижировать будет Валентин Урюпин. Второй концерт цикла состоится 18 октября 2022.Музыка мира21 апреляИмя дирижера Сергея Скрипки мы часто видим в титрах фильмах – дирижер 45 лет возглавляет Симфонический оркестр кинематографии, который не только записывает саундтреки к картинам, но и ведет концертную деятельность. В этот вечер в "Зарядье" музыканты представят сочинение современного британского композитора Карла Дженкинса.Месса "Вооружённый человек", имеющая подзаголовок "Месса мира", посвящена жертвам войны в Косово, ее премьера состоялась в 2000. Впрочем, мессой в строгом смысле слова это сочинение назвать нельзя. В основе произведения действительно католическая заупокойная месса, но устоявшиеся каноны Дженкинс интерпретирует весьма вольно. Композитор использовал призыв к исламской молитве, тексты из Библии, древнеиндийского эпоса "Махабхарата", а также фрагменты произведений Киплинга, Теннисона и японского поэта-коммуниста Санкичи Тэге, пережившего атомную бомбардировку Хиросимы."Месса мира" считается самым известным произведением композитора. Оно написано для большого состава музыкантов, так что в "Зарядье" прозвучит в исполнении оркестра кинематографии, а также Хоровой капеллы имени Юрлова, хоров Академии имени Попова и училища имени Свешникова, а также хора имени Коженикова. Солисты – меццо-сопрано Полина Шамаева и тенор Рушан Шайбеков, партиж органа исполнит Лада Лабзина.Стихи и музыка "Параллельных миров"22 апреляАктер Константин Хабенский с Юрием Башметом и оркестром "Новая Россия" представляют публике программу "Параллельные миры. Русское искусство. XX век", которая объединяет музыку, поэзию и живопись.Произведения русских композиторов, от Рахманинова, Прокофьева и Стравинского до Мосолова и Хренникова перемежаются стихами Заболоцкого, Бальмонта, Маяковского, Багрицкого и Анненского. Современные технические возможности "Зарядья" позволяют одновременно демонстрировать на экране полотна великих русских живописцев: Куинджи и Репина, Дейнеки и Самохвалова, Коровина, Бакста, Шагала, Ларионова и Гончаровой. Последовательность произведений выстроена так, что слушатель будто путешествует во времени, проходит через основные этапы развития русской культуры. Можно сказать, что проект воплощает давнюю идею о синтезе искусств, в котором объединились бы высшие творческие достижения человека.Юбилейный Стравинский26 апреляВ этом году музыкальный мир отмечает 140-летие со дня рождения Игоря Стравинского – одного из главных композиторов не только ХХ века, но, пожалуй, и современности. Впрочем, как это часто бывает, круглая дата – лишь формальный повод для того, чтобы в очередной раз обратиться к музыке того или иного композитора. Стравинский – не исключение. Симфонический оркестр республики Татарстан под руководством дирижера Александра Сладковского исполнит музыку из ранних балетов – "Жар птицы" и "Весны священной", написанных для балета Дягилева. Кстати, в этом году исполняется полтора столетия со дня рождения этого легендарного импресарио. И также в программе вечера Концерт для скрипки с оркестром, написанный чуть позже – в 1931 году. Учитывая то, что Стравинский прожил долгую жизнь, он скончался в 1971, все это – его ранние произведения, столь любимые публикой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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культпоход, константин хабенский, юрий башмет, игорь стравинский, чайковский, зарядье, новая россия, музыка
Москва, 1 апр – РИА Новости. Любимая классика, редко звучащие произведения, а также новая музыка – в концертной афише зала "Зарядья" на ближайший месяц можно найти программы на любой вкус с участием самых разных исполнителей. РИА Новости выбрало лучшие апрельские концерты "Зарядья", которые нельзя пропустить.
Самая знаменитая оратория Генделя
"Мессия" – одно из самых исполняемых произведения Генделя. Особенной любовью пользуется хор "Аллилуйя", который у всех на слуху. Эту ораторию – без преувеличения шедевр – композитор писал в момент личного кризиса. Автор множества сочинений он к этому моменту утратил любовь публики. Английские аристократы предпочитали ему итальянских композиторов, вплоть до того, что специально нанятые люди срывали его афиши, на концерты Генделя публика перестала ходить.
Маэстро решил покинуть Англию, объявил свой последний концерт, к которому и написал одно из свои лучших произведений всего за 24 дня. Премьера состоялась в апреле 1742 года, то есть 280 лет назад. Первоначальный прием был сдержанным, и публика полюбила "Мессию" только после смерти композитора.
В "Зарядье" оратория прозвучит в интерпретации признанных российских исполнителей на старинных инструментах – оркестра Pratum Integrum и вокального ансамбля INTRADA. В оратории задействованы четверо солистов: партии исполнят сопрано Лилия Гайсина, контратенор Василий Хорошев, тенор Сергей Годин и бас Игорь Подоплелов.
Классик и трагик Чайковский
В этот вечер выдающийся дирижер Александр Лазарев встанет за пульт Госоркестра имени Светланова. Имя Лазарева известно меломанам многих стран. С середины 1970-х он возглавлял оркестр Большого театра
, позже активно работал с симфоническими оркестрами в Европе
и Японии
. В последние годы под руководством известного музыканта продолжают выходить оперные постановки, одна из недавних в Москве
– "Хованщина" Мусоргского в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, которая в апреле возвращается на сцену.
На концерте в "Зарядье" прозвучат одни из самых исполняемых произведений Чайковского – отличная возможность услышать эту музыку в прекрасном исполнении. Откроет вечер симфоническая увертюра "Ромео и Джульетта". В первом же отделении на сцену выйдет молодой виолончелист Александр Рамм.
В свое время известность ему принесла серебряная медаль на конкурсе Чайковского в 2015 году, после которого были победы на других международных конкурсах. Впрочем, эти формальности лишь подтверждают главное: Александр – один из самых востребованных и талантливых музыкантов своего поколения. На концерте в "Зарядье" он исполнит с оркестром инструментальную пьесу Чайковского Pezzo capriccioso, которая входит в репертуар практически всех концертирующих виолончелистов. Завершит вечер последняя симфония композитора – Шестая, названная также "Патетической".
Оперный коллаж
Известный баритон Василий Ладюк вместе с дирижером Владимиром Спиваковым
и его Национальным филармонический оркестром России
представляют программу из оперных арий и фрагментов. Василий Ладюк обладает красивым и бархатным баритоном, в его репертуаре самая разная музыка – от оперной классики и камерной лирики до популярных песен советских и российских композиторов.
Певец активно концертирует и выступает на разных площадках. Его можно услышать в Москве – он ведущий солист "Новой оперы
" – и, например, в Перми
, где он в прошлом сезоне был солистом Пермской оперы. Музыкант постоянно участвует в разных музыкальных фестивалях, а также возглавляет и свой фестиваль "Опера Live".
"Лист – это айсберг"
Именно такими словами пианист Александр Гиндин описывает творчество композитора, музыке которого посвящен специальный проект "Зарядья" Лист-project. "В рамках двух концертов цикла прозвучат все произведения Листа, написанные для фортепиано с оркестром. У меня дома на полке стоит полное собрание сочинений листа – это 32 тома, они на меня ежедневно много лет смотрят. Мне хотелось систематизировать в своем сознании и сознании слушателя всю эту музыку, создать такой каталог", – поясняет пианист.
Музыка Листа очень разная. Какие-то произведения у всех на слуху – темы из венгерских рапсодий активно использовали даже режиссеры анимации. Однако, есть и подводная часть этого "айсберга".
Лист прожил очень долгую, разнообразную и полную впечатлений жизнь. Он был пианистом, композитором, профессором и педагогом, аббатом, суперзвездой. Поэтому ранний Лист – это одно, поздний – другое. И даже Лист одного периода, но разного настроения души – тоже очень разный".
В первом апрельском концерте Лист-project прозвучат транскрипции Листа произведений других композиторов, ранняя пьеса "Malediction" ("Проклятье") для фортепиано и струнного оркестра, а также два "супер-хита". В концерте примет участие Симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижировать будет Валентин Урюпин. Второй концерт цикла состоится 18 октября 2022.
Музыка мира
Имя дирижера Сергея Скрипки мы часто видим в титрах фильмах – дирижер 45 лет возглавляет Симфонический оркестр кинематографии, который не только записывает саундтреки к картинам, но и ведет концертную деятельность. В этот вечер в "Зарядье" музыканты представят сочинение современного британского композитора Карла Дженкинса.
Месса "Вооружённый человек", имеющая подзаголовок "Месса мира", посвящена жертвам войны в Косово, ее премьера состоялась в 2000. Впрочем, мессой в строгом смысле слова это сочинение назвать нельзя. В основе произведения действительно католическая заупокойная месса, но устоявшиеся каноны Дженкинс интерпретирует весьма вольно. Композитор использовал призыв к исламской молитве, тексты из Библии, древнеиндийского эпоса "Махабхарата", а также фрагменты произведений Киплинга, Теннисона и японского поэта-коммуниста Санкичи Тэге, пережившего атомную бомбардировку Хиросимы.
Дженкинс соединяет традиции академической и популярной музыки. В какой-то мере это отражает профессиональный путь самого композитора: он получил академическое образование, играл джаз, позже занялся экспериментами в области классически и этники.
"Месса мира" считается самым известным произведением композитора. Оно написано для большого состава музыкантов, так что в "Зарядье" прозвучит в исполнении оркестра кинематографии, а также Хоровой капеллы имени Юрлова, хоров Академии имени Попова и училища имени Свешникова, а также хора имени Коженикова. Солисты – меццо-сопрано Полина Шамаева и тенор Рушан Шайбеков, партиж органа исполнит Лада Лабзина.
Стихи и музыка "Параллельных миров"
Актер Константин Хабенский
с Юрием Башметом
и оркестром "Новая Россия" представляют публике программу "Параллельные миры. Русское искусство. XX век", которая объединяет музыку, поэзию и живопись.
Произведения русских композиторов, от Рахманинова, Прокофьева и Стравинского до Мосолова и Хренникова перемежаются стихами Заболоцкого, Бальмонта, Маяковского, Багрицкого и Анненского. Современные технические возможности "Зарядья
" позволяют одновременно демонстрировать на экране полотна великих русских живописцев: Куинджи и Репина, Дейнеки и Самохвалова, Коровина, Бакста, Шагала, Ларионова и Гончаровой. Последовательность произведений выстроена так, что слушатель будто путешествует во времени, проходит через основные этапы развития русской культуры. Можно сказать, что проект воплощает давнюю идею о синтезе искусств, в котором объединились бы высшие творческие достижения человека.
Юбилейный Стравинский
В этом году музыкальный мир отмечает 140-летие со дня рождения Игоря Стравинского
– одного из главных композиторов не только ХХ века, но, пожалуй, и современности. Впрочем, как это часто бывает, круглая дата – лишь формальный повод для того, чтобы в очередной раз обратиться к музыке того или иного композитора. Стравинский – не исключение.
Кажется, что его можно слушать всегда: в любом настроении и в любой обстановке. Но вечер, состоящий только из произведений композитора – особое удовольствие для меломанов.
Симфонический оркестр республики Татарстан
под руководством дирижера Александра Сладковского исполнит музыку из ранних балетов – "Жар птицы" и "Весны священной", написанных для балета Дягилева. Кстати, в этом году исполняется полтора столетия со дня рождения этого легендарного импресарио. И также в программе вечера Концерт для скрипки с оркестром, написанный чуть позже – в 1931 году. Учитывая то, что Стравинский прожил долгую жизнь, он скончался в 1971, все это – его ранние произведения, столь любимые публикой.