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Классические хиты и новая музыка: семь лучших концертов "Зарядья" в апреле

Классические хиты и новая музыка: семь лучших концертов "Зарядья" в апреле - РИА Новости, 01.04.2022

Классические хиты и новая музыка: семь лучших концертов "Зарядья" в апреле

Любимая классика, редко звучащие произведения, а также новая музыка – в концертной афише зала "Зарядья" на ближайший месяц можно найти программы на любой вкус с РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:44

2022-04-01T12:44

2022-04-01T15:20

культпоход

константин хабенский

юрий башмет

игорь стравинский

чайковский

зарядье

новая россия

музыка

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Москва, 1 апр – РИА Новости. Любимая классика, редко звучащие произведения, а также новая музыка – в концертной афише зала "Зарядья" на ближайший месяц можно найти программы на любой вкус с участием самых разных исполнителей. РИА Новости выбрало лучшие апрельские концерты "Зарядья", которые нельзя пропустить.Самая знаменитая оратория Генделя4 апреля"Мессия" – одно из самых исполняемых произведения Генделя. Особенной любовью пользуется хор "Аллилуйя", который у всех на слуху. Эту ораторию – без преувеличения шедевр – композитор писал в момент личного кризиса. Автор множества сочинений он к этому моменту утратил любовь публики. Английские аристократы предпочитали ему итальянских композиторов, вплоть до того, что специально нанятые люди срывали его афиши, на концерты Генделя публика перестала ходить. В "Зарядье" оратория прозвучит в интерпретации признанных российских исполнителей на старинных инструментах – оркестра Pratum Integrum и вокального ансамбля INTRADA. В оратории задействованы четверо солистов: партии исполнят сопрано Лилия Гайсина, контратенор Василий Хорошев, тенор Сергей Годин и бас Игорь Подоплелов.Классик и трагик Чайковский7 апреляВ этот вечер выдающийся дирижер Александр Лазарев встанет за пульт Госоркестра имени Светланова. Имя Лазарева известно меломанам многих стран. С середины 1970-х он возглавлял оркестр Большого театра, позже активно работал с симфоническими оркестрами в Европе и Японии. В последние годы под руководством известного музыканта продолжают выходить оперные постановки, одна из недавних в Москве – "Хованщина" Мусоргского в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко, которая в апреле возвращается на сцену.На концерте в "Зарядье" прозвучат одни из самых исполняемых произведений Чайковского – отличная возможность услышать эту музыку в прекрасном исполнении. Откроет вечер симфоническая увертюра "Ромео и Джульетта". В первом же отделении на сцену выйдет молодой виолончелист Александр Рамм.В свое время известность ему принесла серебряная медаль на конкурсе Чайковского в 2015 году, после которого были победы на других международных конкурсах. Впрочем, эти формальности лишь подтверждают главное: Александр – один из самых востребованных и талантливых музыкантов своего поколения. На концерте в "Зарядье" он исполнит с оркестром инструментальную пьесу Чайковского Pezzo capriccioso, которая входит в репертуар практически всех концертирующих виолончелистов. Завершит вечер последняя симфония композитора – Шестая, названная также "Патетической".Оперный коллаж8 апреляИзвестный баритон Василий Ладюк вместе с дирижером Владимиром Спиваковым и его Национальным филармонический оркестром России представляют программу из оперных арий и фрагментов. Василий Ладюк обладает красивым и бархатным баритоном, в его репертуаре самая разная музыка – от оперной классики и камерной лирики до популярных песен советских и российских композиторов.Певец активно концертирует и выступает на разных площадках. Его можно услышать в Москве – он ведущий солист "Новой оперы" – и, например, в Перми, где он в прошлом сезоне был солистом Пермской оперы. Музыкант постоянно участвует в разных музыкальных фестивалях, а также возглавляет и свой фестиваль "Опера Live"."Лист – это айсберг"16 апреляИменно такими словами пианист Александр Гиндин описывает творчество композитора, музыке которого посвящен специальный проект "Зарядья" Лист-project. "В рамках двух концертов цикла прозвучат все произведения Листа, написанные для фортепиано с оркестром. У меня дома на полке стоит полное собрание сочинений листа – это 32 тома, они на меня ежедневно много лет смотрят. Мне хотелось систематизировать в своем сознании и сознании слушателя всю эту музыку, создать такой каталог", – поясняет пианист.Музыка Листа очень разная. Какие-то произведения у всех на слуху – темы из венгерских рапсодий активно использовали даже режиссеры анимации. Однако, есть и подводная часть этого "айсберга". В первом апрельском концерте Лист-project прозвучат транскрипции Листа произведений других композиторов, ранняя пьеса "Malediction" ("Проклятье") для фортепиано и струнного оркестра, а также два "супер-хита". В концерте примет участие Симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижировать будет Валентин Урюпин. Второй концерт цикла состоится 18 октября 2022.Музыка мира21 апреляИмя дирижера Сергея Скрипки мы часто видим в титрах фильмах – дирижер 45 лет возглавляет Симфонический оркестр кинематографии, который не только записывает саундтреки к картинам, но и ведет концертную деятельность. В этот вечер в "Зарядье" музыканты представят сочинение современного британского композитора Карла Дженкинса.Месса "Вооружённый человек", имеющая подзаголовок "Месса мира", посвящена жертвам войны в Косово, ее премьера состоялась в 2000. Впрочем, мессой в строгом смысле слова это сочинение назвать нельзя. В основе произведения действительно католическая заупокойная месса, но устоявшиеся каноны Дженкинс интерпретирует весьма вольно. Композитор использовал призыв к исламской молитве, тексты из Библии, древнеиндийского эпоса "Махабхарата", а также фрагменты произведений Киплинга, Теннисона и японского поэта-коммуниста Санкичи Тэге, пережившего атомную бомбардировку Хиросимы."Месса мира" считается самым известным произведением композитора. Оно написано для большого состава музыкантов, так что в "Зарядье" прозвучит в исполнении оркестра кинематографии, а также Хоровой капеллы имени Юрлова, хоров Академии имени Попова и училища имени Свешникова, а также хора имени Коженикова. Солисты – меццо-сопрано Полина Шамаева и тенор Рушан Шайбеков, партиж органа исполнит Лада Лабзина.Стихи и музыка "Параллельных миров"22 апреляАктер Константин Хабенский с Юрием Башметом и оркестром "Новая Россия" представляют публике программу "Параллельные миры. Русское искусство. XX век", которая объединяет музыку, поэзию и живопись.Произведения русских композиторов, от Рахманинова, Прокофьева и Стравинского до Мосолова и Хренникова перемежаются стихами Заболоцкого, Бальмонта, Маяковского, Багрицкого и Анненского. Современные технические возможности "Зарядья" позволяют одновременно демонстрировать на экране полотна великих русских живописцев: Куинджи и Репина, Дейнеки и Самохвалова, Коровина, Бакста, Шагала, Ларионова и Гончаровой. Последовательность произведений выстроена так, что слушатель будто путешествует во времени, проходит через основные этапы развития русской культуры. Можно сказать, что проект воплощает давнюю идею о синтезе искусств, в котором объединились бы высшие творческие достижения человека.Юбилейный Стравинский26 апреляВ этом году музыкальный мир отмечает 140-летие со дня рождения Игоря Стравинского – одного из главных композиторов не только ХХ века, но, пожалуй, и современности. Впрочем, как это часто бывает, круглая дата – лишь формальный повод для того, чтобы в очередной раз обратиться к музыке того или иного композитора. Стравинский – не исключение. Симфонический оркестр республики Татарстан под руководством дирижера Александра Сладковского исполнит музыку из ранних балетов – "Жар птицы" и "Весны священной", написанных для балета Дягилева. Кстати, в этом году исполняется полтора столетия со дня рождения этого легендарного импресарио. И также в программе вечера Концерт для скрипки с оркестром, написанный чуть позже – в 1931 году. Учитывая то, что Стравинский прожил долгую жизнь, он скончался в 1971, все это – его ранние произведения, столь любимые публикой.

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культпоход, константин хабенский, юрий башмет, игорь стравинский, чайковский, зарядье, новая россия, музыка