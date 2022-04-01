https://ria.ru/20220401/zapad-1781338904.html

Макей рассказал, почему Запад демонизирует Минск и Москву

Макей рассказал, почему Запад демонизирует Минск и Москву - РИА Новости, 01.04.2022

Макей рассказал, почему Запад демонизирует Минск и Москву

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад демонизирует Минск и Москву из-за наличия у стран собственного мнения. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:49

2022-04-01T16:49

2022-04-01T16:49

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МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад демонизирует Минск и Москву из-за наличия у стран собственного мнения."Нынешняя демонизация (коллективным Западом – ред.) России и Беларуси, стремление изолировать на международной арене эти государства, задушить экономику и сменить власть - об этом уже не стесняясь говорят сильные мира сего - это следствие того, что государства изволили говорить своим голосом и иметь свое мнение", - сказал Макей в пятницу в Минске.Министр отметил, что сегодняшние события в восточноевропейском регионе - результат нежелания Запада слышать озабоченность других государств в вопросах, связанных с безопасностью."Налицо нежелание принять объективные законы развития, многообразие путей развития государств и народов… Не может одна какая-то сила говорить какому-то другому государству, как надо развиваться, как надо строить свою жизнь и свое будущее. Налицо своевольное, произвольное толкование принципов международного права, отход от этих основополагающих принципов, диктат в международных отношениях. В международных отношениях утвердился принцип "Что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Так долго продолжаться не могло", - заявил глава внешнеполитического ведомства.Он обратил внимание, что после распада СССР от единства советского народа, внесшего решающий вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне, "не осталось и следа, многие вещи оказались извращены и поставлены с ног на голову": героизируются нацисты, а освободителей Европы от фашизма представляют преступниками."Сегодня идет противостояние, я бы сказал, борьба смыслов, война, условно говоря, между добром и злом. Понятно, что разные стороны пытаются выставить себя положительно и представить другую сторону в качестве зла. Но достаточно задаться лишь только одним вопросом: кто инициировал этот процесс, попытку установить диктат и доминирование в мире, кто инициировал ряд революций в других странах, связанных с попыткой смены властей, с попытками навязать свою волю?" - сказал Макей. "Чтобы обеспечить доминирование и разрушить прошлое единство непобедимого (советского – ред.) народа, надо было стереть историческую память, и, надо сказать, известные силы в этом преуспели", - отметил он.В пятницу в МИД Белоруссии прошла презентация книги белорусского коллекционера и историка Владимира Лиходедова "Единство непобедимого народа" и одноименная фотовыставка работа, использованных в книге в качестве иллюстраций. Мероприятие приурочено ко Дню единения народов Белоруссии и России.

https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html

https://ria.ru/20220320/otmena-1779151223.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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