https://ria.ru/20220401/zakon-1781398823.html

Слуцкий отреагировал на закон о национализации имущества россиян на Украине

Слуцкий отреагировал на закон о национализации имущества россиян на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

Слуцкий отреагировал на закон о национализации имущества россиян на Украине

Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил, что Киев законом о "национализации" имущества тех, кто отказывается осудить военную спецоперацию... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:08

2022-04-01T23:08

2022-04-01T23:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид слуцкий (политик)

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украина

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верховная рада украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава думского международного комитета Леонид Слуцкий заявил, что Киев законом о "национализации" имущества тех, кто отказывается осудить военную спецоперацию РФ, показывает свое бандитское лицо миру.Ранее Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.Леонид Слуцкий, комментируя принятый на Украине законопроект о запрете символов Z и V, предложил украинцам запретить латинский алфавит полностью.Верховная рада Украины приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом", говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте партии "Слуга народа". Власти Украины в 2015 году признали РФ "страной-агрессором"."Первое чтение прошел законопроект о запрете символов Z и V и признании России "государством-террористом". Террористы - это те, кто обстреливал Донбасс восемь лет и прикрывается сегодня мирными жителями как "живым щитом" в зоне боевых действий. А что до символов - предлагаю запретить весь латинский алфавит разом, на всякий случай", - написал политик в своем Telegram-канале.Буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России эти знаки стали неофициальными символами поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид слуцкий (политик), россия, украина, донбасс, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр