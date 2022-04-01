https://ria.ru/20220401/zakon-1781318556.html

Консульские работники смогут совершать нотариальные действия

Консульские работники смогут совершать нотариальные действия - РИА Новости, 01.04.2022

Консульские работники смогут совершать нотариальные действия

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия не только должностных лиц российских консульств, но и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:47

2022-04-01T15:47

2022-04-01T15:47

владимир путин

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593722275_0:1980:1811:2999_1920x0_80_0_0_95bd4a93e925e13dd24bd5603785fb51.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия не только должностных лиц российских консульств, но и уполномоченных на то сотрудников консульских учреждений.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также МИД получает право утверждать вместе с Минюстом инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий сотрудников консульств.

https://ria.ru/20220327/zakony-1780315934.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство юстиции рф (минюст россии)