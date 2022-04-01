https://ria.ru/20220401/zakon-1781318556.html
Консульские работники смогут совершать нотариальные действия
Консульские работники смогут совершать нотариальные действия - РИА Новости, 01.04.2022
Консульские работники смогут совершать нотариальные действия
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия не только должностных лиц российских консульств, но и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:47
2022-04-01T15:47
2022-04-01T15:47
владимир путин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия не только должностных лиц российских консульств, но и уполномоченных на то сотрудников консульских учреждений.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также МИД получает право утверждать вместе с Минюстом инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий сотрудников консульств.
https://ria.ru/20220327/zakony-1780315934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство юстиции рф (минюст россии)
Консульские работники смогут совершать нотариальные действия
Путин подписал закон, разрешающий консульским работникам совершать нотариальные действия