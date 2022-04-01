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Консульские работники смогут совершать нотариальные действия - РИА Новости, 01.04.2022
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Консульские работники смогут совершать нотариальные действия
Консульские работники смогут совершать нотариальные действия - РИА Новости, 01.04.2022
Консульские работники смогут совершать нотариальные действия
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия не только должностных лиц российских консульств, но и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:47
2022-04-01T15:47
владимир путин
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия не только должностных лиц российских консульств, но и уполномоченных на то сотрудников консульских учреждений.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также МИД получает право утверждать вместе с Минюстом инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий сотрудников консульств.
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владимир путин, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), министерство юстиции рф (минюст россии)
15:47 01.04.2022
 
Консульские работники смогут совершать нотариальные действия

Путин подписал закон, разрешающий консульским работникам совершать нотариальные действия

CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правом совершать нотариальные действия не только должностных лиц российских консульств, но и уполномоченных на то сотрудников консульских учреждений.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также МИД получает право утверждать вместе с Минюстом инструкцию о порядке осуществления нотариальных действий сотрудников консульств.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 11:47
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в апреле
 
Владимир ПутинПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Министерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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