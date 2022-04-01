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Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору - РИА Новости, 01.04.2022
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Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору
Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору - РИА Новости, 01.04.2022
Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет полномочия заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора РФ по пожарному... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:03
2022-04-01T15:03
россия
владимир путин
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет полномочия заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, главный государственный инспектор по пожарному надзору координирует деятельность органов государственного пожарного надзора "в федеральных органах исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации".Также региональные органы власти наделяются полномочием утверждать порядок дублирования сигналов о пожаре на объектах социальной защиты населения, в образовательных организациях, медучреждениях, гостиницах и общежитиях в подразделения пожарной охраны.
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россия, владимир путин, политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:03 01.04.2022
 
Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору

Путин подписал закон, уточняющий полномочия главного госинспектора по пожарному надзору

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет полномочия заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 14:34
Путин подписал закон о присвоении званий в противопожарной службе
Согласно документу, главный государственный инспектор по пожарному надзору координирует деятельность органов государственного пожарного надзора "в федеральных органах исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации".
Также региональные органы власти наделяются полномочием утверждать порядок дублирования сигналов о пожаре на объектах социальной защиты населения, в образовательных организациях, медучреждениях, гостиницах и общежитиях в подразделения пожарной охраны.
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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