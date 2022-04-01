https://ria.ru/20220401/zakon-1781305629.html

Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору

Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору - РИА Новости, 01.04.2022

Путин подписал закон, уточняющий полномочия инспектора по пожарному надзору

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет полномочия заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора РФ по пожарному... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:03

2022-04-01T15:03

2022-04-01T15:03

россия

владимир путин

политика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет полномочия заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, главный государственный инспектор по пожарному надзору координирует деятельность органов государственного пожарного надзора "в федеральных органах исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации".Также региональные органы власти наделяются полномочием утверждать порядок дублирования сигналов о пожаре на объектах социальной защиты населения, в образовательных организациях, медучреждениях, гостиницах и общежитиях в подразделения пожарной охраны.

https://ria.ru/20220401/zakon-1781297407.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)