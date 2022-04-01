https://ria.ru/20220401/zaderzhanie-1781211876.html

В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов

В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов - РИА Новости, 01.04.2022

В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов

В девяти регионах России задержали десять пособников исламистов из запрещенной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*: они создали разветвленную сеть по сбору... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:50

2022-04-01T09:50

2022-04-01T11:39

происшествия

сирия

краснодарский край

тюменская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В девяти регионах России задержали десять пособников исламистов из запрещенной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*: они создали разветвленную сеть по сбору "пожертвований" боевикам в сирийском Идлибе, сообщает в пятницу ФСБ."При поддержке Росгвардии на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность десяти пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей в Сирии", - говорится в релизе.По указанию эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые впоследствии перенаправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам Идлибской зоне Сирии.Возбуждены уголовные дела о содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220315/prigovor-1778295107.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/podmoskove-1740563648.html

сирия

краснодарский край

тюменская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сирия, краснодарский край, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)