09:50 01.04.2022 (обновлено: 11:39 01.04.2022)
В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов
В девяти регионах России задержали пособников исламистов, собиравших деньги для боевиков
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время операции по пресечению деятельности пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в РФ). Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ во время операции по пресечению деятельности пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в РФ). Кадр видео
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В девяти регионах России задержали десять пособников исламистов из запрещенной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*: они создали разветвленную сеть по сбору "пожертвований" боевикам в сирийском Идлибе, сообщает в пятницу ФСБ.
"При поддержке Росгвардии на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность десяти пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей в Сирии", - говорится в релизе.
По указанию эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые впоследствии перенаправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам Идлибской зоне Сирии.
Возбуждены уголовные дела о содействии терроризму.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.
9 июля 2021, 10:54В РоссииВ Подмосковье задержали исламиста, готовившего теракт
В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.
*Организация признана террористической и запрещена в России