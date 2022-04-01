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В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов - РИА Новости, 01.04.2022
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В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов
В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов - РИА Новости, 01.04.2022
В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов
В девяти регионах России задержали десять пособников исламистов из запрещенной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*: они создали разветвленную сеть по сбору... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:50
2022-04-01T11:39
происшествия
сирия
краснодарский край
тюменская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В девяти регионах России задержали десять пособников исламистов из запрещенной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*: они создали разветвленную сеть по сбору "пожертвований" боевикам в сирийском Идлибе, сообщает в пятницу ФСБ."При поддержке Росгвардии на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность десяти пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей в Сирии", - говорится в релизе.По указанию эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые впоследствии перенаправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам Идлибской зоне Сирии.Возбуждены уголовные дела о содействии терроризму."Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220315/prigovor-1778295107.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/podmoskove-1740563648.html
сирия
краснодарский край
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происшествия, сирия, краснодарский край, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
09:50 01.04.2022 (обновлено: 11:39 01.04.2022)
 
В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов

В девяти регионах России задержали пособников исламистов, собиравших деньги для боевиков

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время операции по пресечению деятельности пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в РФ). Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ во время операции по пресечению деятельности пособников международной террористической организации Хайят Тахрир аш Шам (запрещена в РФ). Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ РФ во время операции по пресечению деятельности пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в РФ). Кадр видео
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В девяти регионах России задержали десять пособников исламистов из запрещенной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*: они создали разветвленную сеть по сбору "пожертвований" боевикам в сирийском Идлибе, сообщает в пятницу ФСБ.
"При поддержке Росгвардии на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей пресечена деятельность десяти пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в настоящее время действующей в Сирии", - говорится в релизе.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 16:36
Жительница Саратова отправится в колонию за перевод денег боевикам в Сирию
По указанию эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые впоследствии перенаправлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам Идлибской зоне Сирии.
Возбуждены уголовные дела о содействии терроризму.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), тоже запрещенной в России.
Сотрудники ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля 2021, 10:54В России
В Подмосковье задержали исламиста, готовившего теракт
В апреле и июле прошлого года ФСБ сообщала, что в Симферополе и Уфе удалось предотвратить теракты, которые готовились этой террористической структурой. В Башкирии исламисты планировали устроить взрыв на объекте правоохранительных органов, в Крыму - в одном из образовательных учреждений.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
ПроисшествияСирияКраснодарский крайТюменская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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