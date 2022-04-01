https://ria.ru/20220401/youtube-1781365836.html
РКН призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube
РКН призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube - РИА Новости, 01.04.2022
РКН призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", сообщает ведомство. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:49
2022-04-01T18:49
2022-04-01T19:04
технологии
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
google
россия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", сообщает ведомство."Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.Отмечается, что действия администрации американской площадки в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий", - добавляется в сообщении.Ведомство проинформировало, что на сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций."Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html
https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, россия, происшествия, в мире, интернет
18:49 01.04.2022 (обновлено: 19:04 01.04.2022)
РКН призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube
Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", сообщает ведомство.
"Роскомнадзор
потребовал от администрации видеохостинга YouTube
снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия администрации американской площадки в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
"После начала специальной военной операции на Украине Google
и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий", - добавляется в сообщении.
Ведомство проинформировало, что на сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.
"Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством", - отмечается в сообщении.