https://ria.ru/20220401/youtube-1781365836.html

РКН призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube

РКН призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube - РИА Новости, 01.04.2022

РКН призвал Google прекратить ограничения против российских СМИ на YouTube

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", сообщает ведомство. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:49

2022-04-01T18:49

2022-04-01T19:04

технологии

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

google

россия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", сообщает ведомство."Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.Отмечается, что действия администрации американской площадки в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней."После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий", - добавляется в сообщении.Ведомство проинформировало, что на сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций."Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html

https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, google, россия, происшествия, в мире, интернет