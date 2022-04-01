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Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi - РИА Новости, 01.04.2022
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Наука
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Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi
Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi - РИА Новости, 01.04.2022
Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi
Компания Xiaomi представит очередное поколение недорогих смартфонов Redmi Note до конца весны. Об этом сообщает в Weibo известный инсайдер Digital Chat Station. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:22
2022-04-01T11:22
наука
технологии
китай
qualcomm
xiaomi inc
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Компания Xiaomi представит очередное поколение недорогих смартфонов Redmi Note до конца весны. Об этом сообщает в Weibo известный инсайдер Digital Chat Station.Смартфоны серии могут получить высокопроизводительные платформы MediaTek Dimensity 800 или Dimensity 1300. Redmi Note 12 будет отличаться врезанной в центральную верхнюю часть дисплея селфи-камерой, но пока неизвестно, какой тип экрана будет использоваться в устройстве.О других особенностях серии Redmi Note 12 не сообщается. Ранее Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер Redmi, подчеркивал, что в "четных" Redmi Note уделят внимание повышении производительности и внедрению новых функций.Текущее поколение Redmi Note Xiaomi представила в конце 2021 года в Китае. В начале 2022-го Redmi Note 11 появился для глобального рынка — смартфоны отличаются дизайном и начинкой, в частности, использованы процессоры от Qualcomm.
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Керилл Каримов
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технологии, китай, qualcomm, xiaomi inc
11:22 01.04.2022
 

Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Redmi Note 10 Pro
Xiaomi Redmi Note 10 Pro - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Компания Xiaomi представит очередное поколение недорогих смартфонов Redmi Note до конца весны. Об этом сообщает в Weibo известный инсайдер Digital Chat Station.
Смартфоны серии могут получить высокопроизводительные платформы MediaTek Dimensity 800 или Dimensity 1300. Redmi Note 12 будет отличаться врезанной в центральную верхнюю часть дисплея селфи-камерой, но пока неизвестно, какой тип экрана будет использоваться в устройстве.
О других особенностях серии Redmi Note 12 не сообщается. Ранее Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер Redmi, подчеркивал, что в "четных" Redmi Note уделят внимание повышении производительности и внедрению новых функций.
Текущее поколение Redmi Note Xiaomi представила в конце 2021 года в Китае. В начале 2022-го Redmi Note 11 появился для глобального рынка — смартфоны отличаются дизайном и начинкой, в частности, использованы процессоры от Qualcomm.
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