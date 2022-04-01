https://ria.ru/20220401/xiaomi-1781234513.html

Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi

Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi - РИА Новости, 01.04.2022

Раскрыта дата выхода смартфона Redmi Note 12 от Xiaomi

Компания Xiaomi представит очередное поколение недорогих смартфонов Redmi Note до конца весны. Об этом сообщает в Weibo известный инсайдер Digital Chat Station. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:22

2022-04-01T11:22

2022-04-01T11:22

наука

технологии

китай

qualcomm

xiaomi inc

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Компания Xiaomi представит очередное поколение недорогих смартфонов Redmi Note до конца весны. Об этом сообщает в Weibo известный инсайдер Digital Chat Station.Смартфоны серии могут получить высокопроизводительные платформы MediaTek Dimensity 800 или Dimensity 1300. Redmi Note 12 будет отличаться врезанной в центральную верхнюю часть дисплея селфи-камерой, но пока неизвестно, какой тип экрана будет использоваться в устройстве.О других особенностях серии Redmi Note 12 не сообщается. Ранее Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер Redmi, подчеркивал, что в "четных" Redmi Note уделят внимание повышении производительности и внедрению новых функций.Текущее поколение Redmi Note Xiaomi представила в конце 2021 года в Китае. В начале 2022-го Redmi Note 11 появился для глобального рынка — смартфоны отличаются дизайном и начинкой, в частности, использованы процессоры от Qualcomm.

https://ria.ru/20220117/poco-1768261898.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, китай, qualcomm, xiaomi inc