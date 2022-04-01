https://ria.ru/20220401/vzryv-1781205033.html

В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде

В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде

В соцсетях публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлен момент взрывов на нефтебазе в Белгороде. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:54

2022-04-01T08:54

2022-04-01T08:54

происшествия

белгородская область

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780811271_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_0aab6c081123ed40b5d3fd00b34da760.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В соцсетях публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлен момент взрывов на нефтебазе в Белгороде.В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей ближайших улиц разместят в "Белгород-Арене", после ликвидации возгорания они смогут вернуться домой. По словам Гладкова, пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.На кадрах видно, как огневые точки летят с воздуха вниз, после чего вспыхивают взрывы.Источник, знакомый с ситуацией на нефтебазе, в настоящий момент косвенно подтвердил РИА Новости, что на видео запечатлены свидетельства утренней атаки на нефтебазу.

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. 2022-04-01T08:54 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, видео