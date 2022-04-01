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В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
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В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде
В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде
В соцсетях публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлен момент взрывов на нефтебазе в Белгороде. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:54
2022-04-01T08:54
происшествия
белгородская область
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В соцсетях публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлен момент взрывов на нефтебазе в Белгороде.В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей ближайших улиц разместят в "Белгород-Арене", после ликвидации возгорания они смогут вернуться домой. По словам Гладкова, пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.На кадрах видно, как огневые точки летят с воздуха вниз, после чего вспыхивают взрывы.Источник, знакомый с ситуацией на нефтебазе, в настоящий момент косвенно подтвердил РИА Новости, что на видео запечатлены свидетельства утренней атаки на нефтебазу.
белгородская область
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353
60
353
60
В Белгороде тушат горящие резервуары с топливом: видео МЧС
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
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РИА Новости
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353
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происшествия, белгородская область, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, видео
В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В соцсетях публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлен момент взрывов на нефтебазе в Белгороде.
2022-04-01T08:54
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08:54 01.04.2022
 
В соцсетях появились видео взрывов на нефтебазе в Белгороде

Видео предполагаемых моментов взрывов на нефтебазе в Белгороде появились в соцсетях

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В соцсетях публикуют видео, на которых, предположительно, запечатлен момент взрывов на нефтебазе в Белгороде.
В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, который произошел на нефтебазе Белгорода. По его словам, пострадали два человека, работники предприятия. Жителей ближайших улиц разместят в "Белгород-Арене", после ликвидации возгорания они смогут вернуться домой. По словам Гладкова, пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
На кадрах видно, как огневые точки летят с воздуха вниз, после чего вспыхивают взрывы.
Источник, знакомый с ситуацией на нефтебазе, в настоящий момент косвенно подтвердил РИА Новости, что на видео запечатлены свидетельства утренней атаки на нефтебазу.
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородУдар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
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