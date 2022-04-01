09:54 01.04.2022 (обновлено: 11:24 01.04.2022)
Россия еще не определилась, будет ли платить взнос в Совет Европы
МИД: Россия скоро определится, будет ли платить взнос в Совет Европы за 2022 год
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия при принятии решения о выплате взноса в Совет Европы будет учитывать незаконный арест западными странами ее золотовалютных резервов, сообщил в интервью РИА Новости директор общеевропейского департамента МИД Николай Кобринец.
Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
До этого страна была одним из основных плательщиков в бюджет СЕ.
"Что касается взноса за 2022 год, то от нас ожидают выплаты только за тот период, когда мы еще находились в составе СЕ, то есть с 1 января по 16 марта. Конкретных сумм пока не называют. Посмотрим и определимся в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.
По его словам, при принятии окончательного решения на этот счет будет учитываться и тот факт, что западные государства, составляющие большинство в Совете Европы, незаконно арестовали золотовалютные резервы страны. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россию лишили доступа почти к половине золотовалютных резервов в сумме около 300 миллиардов долларов.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.