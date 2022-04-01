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Россия еще не определилась, будет ли платить взнос в Совет Европы

Россия еще не определилась, будет ли платить взнос в Совет Европы - РИА Новости, 01.04.2022

Россия еще не определилась, будет ли платить взнос в Совет Европы

Россия при принятии решения о выплате взноса в Совет Европы будет учитывать незаконный арест западными странами ее золотовалютных резервов, сообщил в интервью... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:54

2022-04-01T09:54

2022-04-01T11:24

москва

россия

украина

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

антон силуанов

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия при принятии решения о выплате взноса в Совет Европы будет учитывать незаконный арест западными странами ее золотовалютных резервов, сообщил в интервью РИА Новости директор общеевропейского департамента МИД Николай Кобринец.Москва 15 марта официально уведомила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.До этого страна была одним из основных плательщиков в бюджет СЕ."Что касается взноса за 2022 год, то от нас ожидают выплаты только за тот период, когда мы еще находились в составе СЕ, то есть с 1 января по 16 марта. Конкретных сумм пока не называют. Посмотрим и определимся в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.По его словам, при принятии окончательного решения на этот счет будет учитываться и тот факт, что западные государства, составляющие большинство в Совете Европы, незаконно арестовали золотовалютные резервы страны. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россию лишили доступа почти к половине золотовалютных резервов в сумме около 300 миллиардов долларов.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Полный текст интервью директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николая Кобринца >>

https://ria.ru/20220329/evropa-1780655042.html

https://ria.ru/20220319/sozhalenie-1778961196.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, украина, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, антон силуанов, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире